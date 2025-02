Ataque israelense mata três policiais palestinos em Gaza, diz Ministério do Interior

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense matou três policiais palestinos a leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no domingo, disse o Ministério do Interior administrado pelo Hamas, chamando-o de uma violação do frágil cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro.

Autoridades palestinas disseram que Israel também estava violando os termos da trégua ao bloquear a entrada de equipamentos para limpar os escombros e abrigos para pessoas deslocadas no enclave. Pacientes também estavam sendo impedidos de sair para tratamento hospitalar no Egito, disseram.

O Ministério do Interior disse que os três policiais mortos foram enviados à área para garantir a entrada de caminhões de ajuda em Gaza.

"O ministério ... condena esse crime e apela aos mediadores e à comunidade internacional que obriguem a ocupação a parar de mirar na força policial, que é um aparato civil", disse em uma declaração.

O exército israelense disse que o ataque teve como alvo vários indivíduos armados que estavam se movendo em direção às forças israelenses posicionadas nas proximidades e "os alvos foram identificados".

O governo israelense pediu aos residentes de Gaza que sigam as instruções do exército e evitem se aproximar das tropas israelenses na área.

Em Gaza, um funcionário do Ministério da Saúde disse que Israel impediu a saída de dezenas de pacientes e palestinos feridos que deveriam partir para tratamento em hospitais no vizinho Egito.

O funcionário, que pediu para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto, disse que Israel não havia dado permissão para que eles passassem pela passagem de fronteira de Rafah.

Não houve resposta israelense imediata aos comentários do funcionário da saúde.