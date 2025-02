Em meio a cessar-fogo, Israel faz ataque aéreo e mata três do Hamas

Um ataque aéreo israelense a leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, neste domingo (16) matou três policiais do Hamas, segundo a organização extremista.

O governo de Israel afirma que o ataque ocorreu após identificar que homens armados se aproximavam das tropas israelenses.

O que aconteceu

Hamas disse que o ataque é uma violação do cessar-fogo e cobrou a comunidade internacional. Os policiais atuavam para garantir a entrada de caminhões de ajuda em Gaza, segundo o grupo extremista. O Hamas afirmou que os países devem pressionar Israel a cumprir o acordo, que passou a valer em 19 de janeiro.

Já o exército israelense informou que atingiu "vários indivíduos armados". Os ataques ocorreram um dia após a sexta troca de reféns israelenses e presos palestinos.

Sete palestinos ficaram feridos em Nablus, na Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde palestino. Segundo a mídia local, forças israelenses jogaram gás lacrimogêneo.

As negociações para a segunda fase do cessar-fogo ainda não começaram. O Hamas diz que Israel tenta sabotar o acordo com uma "obstrução contínua". Esta nova etapa deve levar à libertação de todos os reféns e ao fim definitivo da guerra.

Armamento

Um carregamento de armas pesadas dos Estados Unidos chegou a Israel durante a noite, segundo o Ministério da Defesa israelense. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que a entrega do armamento "serve como uma prova adicional da forte aliança entre Israel e Estados Unidos".

Salama Maroof, chefe de gabinete de Mídia de Gaza, disse que os EUA deveriam enviar comida, água para Faixa de Gaza. "Os Estados Unidos da América, a primeira democracia do mundo e pioneira dos direitos humanos, como se descreve, apoia o exército de ocupação criminosa com 1.800 bombas MK pesadas", afirmou.

Em janeiro, Trump anulou a suspensão do seu antecessor Joe Biden e liberou a entrega das bombas. A entrega havia sido barrada pois existia a preocupação do impacto do armamento na guerra entre Israel e Hamas. No início deste mês, Trump aprovou a venda de equipamentos militares para o governo israelense — ao todo são US$ 7,4 bilhões em bombas, mísseis, etc.