Nicho secreto em escadaria de igreja escondia tesouros dos séculos 15 e 16

Tesouros de monarcas da Lituânia e Polônia dos séculos XV e XVI foram encontrados na Catedral de Vilnius, capital da Lituânia, em dezembro de 2024.

O que aconteceu

As peças estavam em um nicho secreto em uma das escadarias da igreja. Segundo os pesquisadores, os itens foram escondidos para preservação durante a Segunda Guerra Mundial, mas desapareceram em 1939.

Com a independência da União Soviética (março de 1990), a Lituânia lançou projetos de busca dos tais objetos, mas que foram abortados por falta de investimentos. Essa descoberta ocorreu após a retomada dos trabalhos.

Objetos foram encontrados graças a uma câmera endoscópica. De acordo com o coordenador da Arquidiocese de Vilnius, Mykolas Sotincenka, o equipamento consegue investigar o interior de buracos e fissuras nas paredes.

No nicho secreto foram encontrados medalhões, coroas, correntes, anéis, cetros e duas tábuas de caixão. Segundo comunicado da Arquidiocese de Vilnius, as buscas contaram com pesquisadores do Museu do Patrimônio da Igreja em Vilnius e Museu Nacional do Palácio dos Grão-Duques da Lituânia.

Itens achados na Catedral de Vilnius Imagem: Aist? Karpyt?/Arquidiocese de Vilnius

As insígnias descobertas são tesouros inestimáveis, símbolos da tradição do Estado lituano e exemplos magníficos de ourivesaria Gintaras Linas Gru'as, arcebispo de Vilnius.

Os itens pertenciam à monarquia da Lituânia e Polônia do século XV e XVI, mais precisamente a Alexandre Jagiellon (Grão-Duque da Lituânia e Rei da Polônia) e Isabel de Habsburgo e Bárbara Radziwi, esposas de Sigismundo II Augusto (também era Grão-Duque da Lituânia e Rei da Polônia).