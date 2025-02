Homem de 23 anos é preso suspeito de matar a namorada de 14 em SC

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de matar a namorada adolescente em Itajaí, Santa Catarina.

O que aconteceu

Corpo de Maria Gabriella Nunes, de 14 anos, foi encontrado na sexta-feira (14) às margens do rio Itajaí-Açu com várias perfurações e marcas de agressão. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ferimentos foram possivelmente causados por uma faca. Maria estava desaparecida havia dois dias.

Namorado fugiu quando soube que o corpo foi localizado. Anderson Burigo foi encontrado no sábado (15) após fugir da casa onde mora. A Polícia Civil conseguiu uma ordem judicial para prendê-lo.

Ele é suspeito de feminicídio e ocultação de cadáver. As circunstâncias do crime e a motivação ainda são investigadas. A polícia investiga o conteúdo do celular de Burigo.

Anderson Burigo, 23, foi preso suspeito de matar a namorada de 14 anos Imagem: Reprodução

Maria Gabriella cursava o ensino fundamental na Escola Básica Prof. Matinho Gervasi. Ela morava com a mãe e tinha dois irmãos.

A Prefeitura de Itajaí lamentou a morte da jovem. "Maria Gabriella era uma aluna ativa, participativa, dedicada e amada pelos colegas de sala, pois estudavam juntos desde a pré-escola."

Reportagem do UOL tenta contato com a defesa do suspeito. Assim que houver um posicionamento, será incluído no texto.