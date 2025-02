Autoridade da ONU fica ferida após ataque perto de aeroporto de Beirute

O vice-comandante da Força Interina das Nações Unidas (Unifil) no Líbano, que está prestes a sair do cargo, ficou ferido na sexta-feira depois que um comboio que levava soldados de manutenção da paz para o aeroporto de Beirute ter sido "violentamente atacado", afirmou a Unifil.

A missão pediu uma investigação completa e imediata para as autoridades libaneses, e que todos os culpados pelo ato sejam julgados, informou o órgão em comunicado.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou neste sábado o ataque, dizendo que as forças de segurança não tolerariam pessoas que tentem desestabilizar o país, informou um comunicado emitido pelo seu gabinete.

O governo francês também condenou o ataque.

"A França pede que as autoridades de segurança libanesas garantam a segurança das tropas de manutenção da paz com o capacete azul, e pede que as autoridades judiciais do Líbano joguem luz sobre este inaceitável ataque e vão atrás dos responsáveis", informou neste sábado, também por meio de comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da França.

O ministro do Interior do Líbano, Ahmad al-Hajjar, convocou uma reunião de emergência antes do meio-dia deste sábado para discutir o tema da segurança, informou a agência de notícias estatal NNA.

"Ele destacou a rejeição do governo libanês a esse ataque, que é considerado um crime contra as forças da UNIFIL", informou a NNA, citando o ministro.

Ele também deu instruções para trabalhar na identificação dos autores e encaminhá-los às autoridades judiciais competentes.

O ministro disse aos repórteres no sábado que mais de 25 pessoas foram detidas para investigação sobre o ataque.

*Reportagem adicional de Jaidaa Taha e Sudip Kar-Gupta em Paris