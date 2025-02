Tumulto em estação de trem deixa pelo menos 18 mortos em Nova Délhi

Pelo menos 18 pessoas morreram durante um tumulto em uma estação de trem em Nova Délhi no sábado (15), quando fiéis corriam para pegar trens para participar do maior evento religioso do mundo, disseram fontes médicas.

A peregrinação hindu Kumbh Mela leva milhões de fiéis a cada 12 anos para Prayagraj, uma cidade no norte da Índia, onde eles se banham na confluência dos rios sagrados Ganges e Yamuna para limpar seus pecados.

O evento frequentemente é palco de tragédias ligadas a multidões, incluindo a morte, no mês passado, de pelo menos 30 pessoas em um tumulto em Prayagraj.

O caos na estação ferroviária de Nova Délhi parecia ter começado no sábado, quando multidões tentavam embarcar nos vagões para participar da celebração, que terminará em 26 de fevereiro.

"Posso confirmar 15 mortos no hospital. Eles não têm ferimentos abertos", declarou à AFP o médico Ritu Saxena, do hospital Lok Nayak, na capital indiana, afirmando que provavelmente morreram "por hipóxia ou talvez por traumas contundentes".

"Há também outros 11 feridos", a maioria deles "estáveis", acrescentou.

O canal NDTV informou que houve mais três mortes no incidente, citando um funcionário de outro hospital da cidade.

"Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos" no incidente, escreveu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na rede X.

Kumbh Mela é o maior evento do calendário religioso hindu e as autoridades relatam que cerca de 500 milhões de pessoas já visitaram o festival desde seu início no mês passado.

