Trump visita avião da Boeing para mostrar atraso em entrega de novo Air Force One

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou neste sábado em um avião da fabricante Boeing para realçar os atrasos na entrega de seu novo Air Force One, informou a Casa Branca.

O presidente negociou com a Boeing dois novos 747-8 durante seu primeiro mandato -- entre 2017 e 2021 --, mas os aviões estão com anos de atraso na entrega. Os dois aviões deveriam ter sido entregues em dezembro de 2024, mas a Boeing atrasou a entrega para pelo menos 2027 e 2028, mais para o fim do segundo mandato do presidente.

“O presidente Trump está conhecendo um novo avião da Boeing para checar o novo hardware e a tecnologia”, afirmou o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung. “Isso realça a falha do projeto de entregar um novo Air Force One no prazo, como foi prometido.”

A aeronave que o presidente visitou no Aeroporto Internacional de Palm Beach é um avião de 12 anos de uso e que já foi utilizado pela família real do Catar. Atualmente, ele é operado por uma empresa na Ilha de Man, de acordo com dois websites especializados em aviação.

Não ficou imediatamente claro se a visita de Trump neste sábado foi coordenada com a Boeing.

A Boeing não fez nenhum comentário imediato sobre a visita de Trump e encaminhou as perguntas sobre os atrasos no programa do Air Force One para a Força Aérea.

No mês passado, o CEO da Boeing, Kelly Ortberg, disse que a empresa estava se reunindo com Elon Musk, aliado de Trump -- a despeito de a SpaceX de Musk competir com a divisão espacial da Boeing -- para atualizar o avião mais rapidamente.

"O presidente quer esses aviões mais cedo, então estamos trabalhando com Elon para ver o que podemos fazer para acelerar o cronograma desses programas", disse Ortberg à CNBC em 28 de janeiro.

Executivos da liderança da Boeing já disseram que a produção foi retardada por problemas na cadeia de suprimentos, altos custos e a complexidade dos aviões que pretendem ser uma Casa Branca aérea.