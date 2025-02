Trecho da Linha 1-Azul do Metrô ficará fechado neste fim de semana; veja estações afetadas

Um trecho da Linha 1-Azul do Metrô não irá operar neste fim de semana por conta da passagem da tuneladora das obras da Linha 6-Laranja pelas proximidades da estação São Joaquim, localizada na região da Liberdade, no centro de São Paulo.

O Tatuzão, como é popularmente conhecida a gigantesca máquina que escava túneis para a construção das linhas, deve afetar a operação da linha tanto neste sábado, 15, quanto no domingo, 16.

Nesse período, a estação São Joaquim permanecerá fechada para o público, enquanto a circulação dos trens no trecho entre as estações Japão-Liberdade e Vergueiro ficará interrompida. O trajeto, em vez disso, será atendido por ônibus.

Conforme o Metrô de São Paulo, por questões de segurança, medida semelhante foi adotada devido à passagem da tuneladora da Linha 4-Amarela sob as linhas 2-Verde e 1-Azul e também do Tatuzão da Linha 6-Laranja sob a Linha 4-amarela.

O Metrô informou que a tuneladora chegou à estação São Joaquim na semana passada, a última do trecho sul da Linha 6-Laranja. Como mostrou o Estadão recentemente, a escavação do trecho norte da linha foi encerrada no começo deste mês.

Depois de passar pela São Joaquim, o Tatuzão segue escavando em direção ao Poço Felício dos Santos, um trecho não operacional, com cerca de 360 metros de túneis.

A previsão é que, quando estiver concluída, a Linha 6-Laranja transporte mais de 600 mil passageiros por seus 15 quilômetros de extensão e 15 novas estações.

Como a Linha 1-Azul vai funcionar?

Os trens da Linha 1-Azul vão circular em formato de carrossel, ou seja, por ambas as vias, em dois trechos distintos, segundo informou o Metrô de São Paulo.

No sábado e no domingo, as composições circularão no trecho sul, de Jabaquara a Vergueiro, e no trecho norte, de Japão-Liberdade a Tucuruvi. No sábado, os intervalos médios entre os trens serão de cinco minutos. No domingo, de sete.

O trecho com operação interrompida, de Japão-Liberdade a Vergueiro, será atendido por 25 ônibus articulados do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A previsão é que os veículos circulem ininterruptamente durante o horário de funcionamento do Metrô, com intervalos programados de três minutos entre as viagens.

Como pegar os ônibus sem custos extras?

Logo após desembarcar nas estações Japão-Liberdade ou Vergueiro, o passageiro receberá uma senha de um funcionário que possibilitará seu reingresso ao sistema sem nova cobrança de passagem.

A exceção é para quem utilizar o Paese na estação São Joaquim, que estará fechada. Neste caso, o passageiro terá o embarque tarifado quando ingressar numa estação do Metrô.

O Metrô orienta que quem optar por realizar o trajeto a pé, em percurso com cerca de 1,5 km entre as estações Japão-Liberdade e Vergueiro, deve se lembrar de retirar sua senha do Paese na estação de desembarque, para poder acessar novamente o sistema sem nova cobrança.

Para informar sobre estas mudanças programadas, o Metrô irá divulgar mensagens sonoras nos trens e nas estações. Também fará publicações nas redes sociais oficiais da Companhia. Os funcionários das estações reforçarão as orientações de viagem para os passageiros.