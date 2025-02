'Resistente e fácil de instalar': suporte de papel higiênico está por R$ 35

O Guia de Compras UOL encontrou um suporte para papel higiênico que pode dar um toque de modernidade e ainda ajudar na organização do seu banheiro. E o melhor: o produto está com 30% de desconto, custando R$ 35 na Shopee.

Segundo o fabricante, esse suporte é fabricado em aço carbono, o que garante mais resistência e durabilidade. Confira mais informações sobre esse item e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o suporte?

Cabe até quatro rolos de papel higiênico;

Material de aço carbono, que promete ser resistente e durável;

É antiferrugem e tem proteção antiderrapante;

Acabamento em preto fosco;

Acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação do suporte;

É indicado limpar com pano macio, água e sabão neutro.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, esse suporte tem 1,1 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontaram pontos positivos como a qualidade do material, resistência e fácil instalação do suporte.

Material forte, resistente e bem pintadinho. O suporte veio com parafusos e buchas (pretos, na cor do produto) e também com fita dupla face para instalação. Recomendo o produto e o vendedor. Amei, só falta instalar. Marcia Regina

Entrega rápida. O suporte fica bonito na parede, é resistente e fácil de instalar. Recomendo. Debora Cristina

O produto é bem bonito, resistente e eu gostei bastante. Comprei um para ver como era o material. Comprarei mais, pois o suporte é muito bom mesmo. Esse foi para a minha loja e ficou perfeito. Lidy

Muito bom! Chegou bem rápido e foi fácil instalar, deu outra cara para o meu banheiro. Recomendo! Letícia Teixeira

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores destacaram pontos negativos, como a instalação apenas por parafusos e também o acabamento do produto.



Não veio com a fita dupla face para instalação, apenas os parafusos o que me deixou muito frustrada pois não posso furar a parede. Patrícia

Os furos do parafuso vieram um pouco desalinhados, como coloquei no rejunte do azulejo ficou desalinhado, mas recomendo. Thiago

Acabamento poderia ser melhor, mas vamos ver se será útil. João

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.