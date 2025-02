RJ: Após retirada polêmica, homenagem a crianças mortas volta a ser exposta

A ONG Rio de Paz reinaugurou neste sábado (15) um mural com fotos de crianças mortas por bala perdida, 45 dias depois do prefeito Eduardo Paes (PSD) ter ordenado a remoção.

O que aconteceu

Secretária intermediou contato entre ONG e prefeito. Tainá de Paula comanda a pasta de Meio Ambiente e Clima e viabilizou a volta da homenagem a seu local de origem. A retirada das 49 imagens aconteceu em 29 de dezembro.

"O prefeito reconheceu que foi um erro retirá-las e permitiu que voltássemos com nosso mural", afirmou a Rio de Paz no Instagram. Em dezembro, Paes afirmou que o mural não tinha autorização para justificar a remoção.

"Adoraria um dia chegar lá e dizer 'não pode mais isso', mas é uma realidade da cidade", afirmou Paes sobre mural em entrevista a documentário. No filme lançado em 2022, o prefeito reconheceu a importância do trabalho feito pela organização. O trecho da gravação foi divulgado pela Rio de Paz nas redes sociais.

Não é normal a gente ter essa quantidade de pessoas sendo assassinada nessa cidade permanentemente por causa da violência

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, em entrevista ao documentário "A Estética da Luta"

Remoção foi criticada por jornalista. No Instagram, Flávia Oliveira havia questionado a decisão do prefeito, que removeu as fotos de crianças vítimas de violência — mas manteve as imagens de PMs assassinados.

Mural existe no local desde 2015. Até a remoção, ele nunca havia sido alvo de nenhuma intervenção por parte do poder público.