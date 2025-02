Rio de Janeiro será sede da cúpula do Brics em julho

BRASÍLIA (Reuters) - O Rio de Janeiro será sede da cúpula dos líderes dos países do Brics, que acontecerá em 6 e 7 de julho deste ano, anunciou neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em vídeo gravado ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD) no Palácio da Cidade.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do Brics em 1º de janeiro, mas ainda não havia anunciado oficialmente o local da reunião anual dos chefes de Estado do bloco.

"Receberemos na cidade do Rio de Janeiro os chefes de Estado dos 20 países que integram o Brics nas duas categorias, de membros plenos e parceiros" disse Vieira, acrescentando que no encontro serão tomadas decisões "muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países".

Os membros plenos do grupo são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Indonésia. Os novos países parceiros, modalidade criada na cúpula de 2024, realizada em Kazan, na Rússia, são Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria.

Paes, que postou o vídeo com Vieira em uma rede social, agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela escolha, dizendo que o presidente reconhece o "protagonismo" a e "face internacional" do Rio.

Em nota, a prefeitura do Rio informou ter criado o Comitê Rio Brics, que será responsável por elaborar iniciativas e atividades relacionadas ao Brics até o final do ano.

