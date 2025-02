Real Madrid tropeça com Osasuna e pode perder liderança do Espanhol

O Real Madrid tropeçou neste sábado (15) ao empatar com o Osasuna fora de casa em 1 a 1 e pode perder a liderança do Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid, que enfrenta o Celta de Vigo nesta 24ª rodada.

O jogo em Pamplona foi marcado pela expulsão com cartão vermelho direto de Jude Bellingham, que teria insultado o árbitro em campo durante uma conversa.

Kylian Mbappé (15') abriu o placar para o time merengue depois de completar um cruzamento rasteiro de Federigo Valverde, mas o croata Ante Budimir deixou tudo igual cobrando pênalti no segundo tempo (58').

Depois de sair em vantagem, o Real Madrid continuou pressionando em busca do segundo gol, mas não conseguiu marcar. Até que o árbitro José Munuera Montero expulsou Bellingham no final da primeira etapa (39').

Depois do intervalo, o Osasuna aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais para buscar o empate, que veio com um pênalti marcado depois de um pisão do francês Eduardo Camavinga em Budimir, que foi para a cobrança e não desperdiçou.

Mesmo com o cenário desfavorável, o Real Madrid criou várias oportunidades claras de Vinícius Júnior e Mbappé para sair com a vitória, mas parou na atuação inspirada do goleiro Sergio Herrera, que salvou o Osasuna.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Getafe 1 - 2

- Sábado:

Leganés - Alavés 3 - 3

Osasuna - Real Madrid 1 - 1

(14h30) Atlético de Madrid - Celta Vigo

(17h00) Villarreal - Valencia

- Domingo:

(10h00) Espanyol - Athletic Bilbao

(12h15) Valladolid - Sevilla

(14h30) Mallorca - Las Palmas

(17h00) Betis - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Barcelona - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29

2. Atlético de Madrid 49 23 14 7 2 38 15 23

3. Barcelona 48 23 15 3 5 64 25 39

4. Athletic Bilbao 44 23 12 8 3 36 20 16

5. Villarreal 40 23 11 7 5 46 34 12

6. Rayo Vallecano 35 23 9 8 6 27 24 3

7. Osasuna 32 24 7 11 6 29 33 -4

8. Real Sociedad 31 23 9 4 10 20 20 0

9. Girona 31 24 9 4 11 32 35 -3

10. Mallorca 31 23 9 4 10 20 29 -9

11. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2

12. Betis 29 23 7 8 8 27 31 -4

13. Celta Vigo 28 23 8 4 11 34 37 -3

14. Sevilla 28 23 7 7 9 25 34 -9

15. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13

16. Las Palmas 23 23 6 5 12 28 38 -10

17. Espanyol 23 23 6 5 12 22 35 -13

18. Alavés 22 24 5 7 12 28 38 -10

19. Valencia 22 23 5 7 11 24 37 -13

20. Valladolid 15 23 4 3 16 15 48 -33

