Queda no Datafolha: líder do governo culpa especulações no dólar e mentiras

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, justificou a baixa aprovação do governo Lula no Datafolha como resultado de mentiras da oposição, de especulações com o dólar e das mudanças climáticas que impactaram na inflação de alimentos.

O que aconteceu

Guimarães cita que notícias falsas foram determinantes para o momento ruim da gestão Lula. Em publicação no X, o deputado avalia que "uma rede criminosa de fake news contra o governo" contribuiu para a queda de popularidade do presidente. "Estamos reestruturando a comunicação para garantir que a verdade chegue de forma mais clara à população", escreveu.

Aprovação de Lula caiu 11 pontos percentuais em dois meses. A pesquisa Datafolha divulgada ontem (12) mostra que a gestão do petista é avaliada como ótima ou boa por 24% da população, o menor patamar entre os três mandatos de Lula. A reprovação do presidente também atingiu nível recorde ao subir de 34% para 41%.

Líder do governo atribuiu a especulação com o dólar e mudanças climáticas. Guimarães comentou que a combinação foi determinante para a inflação dos alimentos, que disparou 4,8% desde outubro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foco do governo permanece o mesmo, afirmou o deputado do PT. Ele escreveu que o controle da inflação e a geração de empregos são prioridade do terceiro mandato do presidente Lula. "O desemprego atingiu o menor nível já registrado em 14 estados do Brasil, com taxas abaixo de 3%", ressaltou o líder do governo.

O governo segue trabalhando para melhorar a vida das pessoas. 2025 será o início da colheita dos frutos do que foi plantado nos últimos dois anos.

José Guimarães, líder do governo na Câmara