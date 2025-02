'Presidente Musk': Trump ironiza críticas e diz que imprensa está tentando separá-lo do bilionário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu sua relação com Elon Musk. O chefe da Casa Branca falou sobre o assunto em uma entrevista transmitida neste sábado (15), na qual zombou dos meios de comunicação que atribuem uma influência crescente ao homem mais rico do mundo e o chamam de "presidente Musk".

"Elon me ligou e disse: 'Sabe, eles estão tentando nos separar'. Eu disse: 'Absolutamente'", afirmou Trump ao canal conservador Fox News, que transmitirá a versão completa da entrevista com os dois bilionários na próxima terça-feira.

"Eles dizem: 'Notícia de última hora: Donald Trump entregou o controle da Presidência a Elon Musk. O presidente Musk participará de uma reunião de gabinete hoje à noite, às 20h'", ironizou o ex-apresentador de TV que virou presidente dos Estados Unidos, arrancando risadas.

Em seu segundo mandato, o republicano confiou ao diretor-executivo da rede X, Tesla e SpaceX a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (Doge). A pasta lançou nos últimos dias uma ampla ofensiva para cortar gastos públicos, afetando o funcionamento do Estado federal com métodos considerados brutais por seus opositores.

A imprensa americana atribuiu a Musk uma influência crescente sobre o poder central. A revista Time recentemente colocou-o em sua capa, em uma montagem que o posiciona atrás da mesa presidencial.

"É tão óbvio" que os meios de comunicação estão tentando dividir a dupla, disse Trump na entrevista à Fox News, cujo apresentador fez referência a um cenário midiático que busca o "divórcio" entre os dois magnatas. "Eles são muito ruins nisso. Eu costumava pensar que eles eram bons nisso. São ruins, porque se fossem bons, eu nunca teria sido presidente", afirmou o republicando, enquanto Musk concordava com a cabeça.

(Com AFP)