Presidente afirma ter 'consciência' e vincula nova candidatura à 'saúde 100%'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta sexta, 14, que pode disputar um novo mandato em 2026, mas condicionou a decisão à sua saúde. "Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, eu posso ser candidato", disse o petista em entrevista à Rádio Clube, do Pará. "Se eu vou ser candidato ou não (em 2026), tem uma discussão com muitos partidos, com a sociedade. Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém, muito menos para mim", declarou o petista - antes da divulgação do Datafolha.

"Se eu estiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa. Sabe por quê? Eu machuquei a cabeça, eu fiz um tratamento, limpei a cabeça. Tirei tudo o que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora, pensamento positivo", afirmou. Lula, no entanto, ressaltou que uma candidatura à reeleição não é sua prioridade "agora" e que é "muito cedo" para discutir o pleito do ano que vem.

Na última terça-feira, 11, o petista também comentou o assunto. No encontro de prefeitos, em Brasília, disse que os chefes dos Executivos municipais vão pedir que ele fique no cargo ao fim do mandato. "Vocês vão dizer 'Lulinha, fica', porque nós precisamos de um presidente que goste de nós."

Congresso

Ainda na entrevista, o presidente disse que os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), vão "ajudar muito" o governo federal nos próximos dois anos. Ele agradeceu os antecessores dos dois, o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Sou agradecido ao Congresso, ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco. E, agora, temos dois novos presidentes que vão nos ajudar muito, para que a gente coloque não a pauta do governo, mas a pauta das necessidades do povo, para votar", disse Lula. "Quando a gente colocar a pauta do povo, tenho certeza de que o Congresso vai aprovar. Estou muito tranquilo quanto a isso", completou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.