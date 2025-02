Após deixar Bola de Neve, Denise Seixas diz que prioriza família

A pastora Denise Seixas se pronunciou pela primeira vez desde que desistiu do cargo de presidente da Igreja Bola de Neve Church. Viúva do Apóstolo Rina, ela buscava na Justiça o reconhecimento de seu direito de ocupar a presidência da igreja.

O que aconteceu

Ela diz que tomou a decisão após um período de oração e jejum. Ela ressaltou que Jesus é o dono da igreja. "Cuidar da minha família é prioridade nesse momento", escreveu no Instagram. A mensagem de Denise repete o tom de um comunicado divulgado pelo pastor Fábio Santos em grupos de liderança da igreja no WhatsApp.

Denise mantém o título de cofundadora da igreja. Ela diz que renunciou do cargo de presidente interina e vice-presidente em comum acordo com diretores e conselheiros da Bola de Neve. Uma nova eleição dos membros da diretoria deve ser convocada em até 60 dias.

Antes de desistir da presidência da igreja, Denise entrou com ações judiciais, como reintegração de posse, e até denunciou um suposto desvio de dinheiro por Everton Ribeiro, diretor financeiro da instituição. O acordo que levou à sua renúncia é, segundo seu advogado, "sigiloso".

Na mensagem disparada pelo pastor Fábio Santos, ele diz que a decisão foi tomada respeitando o legado e as direções do Apóstolo Rina. "Sempre com o objetivo de buscar o melhor para a igreja".

Comunicado enviado aos fiéis Imagem: Arquivo Pessoal

Conflitos internos e desdobramentos

Everton Ribeiro, diretor financeiro da igreja e proprietário da empresa SIAF Solutions, denunciado por Denise, afirmou em entrevista ao UOL, em dezembro, que mais de 120 igrejas já haviam se desligado da instituição após as denúncias de violência doméstica e importunação sexual contra o apóstolo Rina.

No dia 14 de janeiro, a pastora Priscila Seixas, irmã de Rinaldo Seixas, veio a público por meio de um vídeo em seu Instagram para se manifestar contra as ações de Denise Seixas em busca da presidência da igreja. Segundo Priscila, Denise havia assinado um acordo de divórcio com Rinaldo em 27 de agosto de 2024, no qual se comprometia a renunciar ao cargo de vice-presidente da instituição. O contrato também previa pagamentos mensais a Denise por parte da igreja, em uma espécie de pensão vitalícia.

Esse acordo prevê pagamentos mensais que já ultrapassaram R$ 330 mil. Ela está e será assessorada financeiramente pela igreja para sempre.

Priscila em janeiro, questionando o motivo de Denise aceitar os pagamentos e, ao mesmo tempo, se opor à renúncia

Alguns pastores que apoiavam Denise em sua busca pela presidência contaram ao UOL que temem sofrer represálias da nova liderança e demonstraram decepção com a decisão da pastora. "Ela se vendeu por um prato de lentilha", disse um deles. Outro afirmou: "Ela mudou de celular, sumiu, não se importou com os pastores que estavam ao lado dela".

Uma pessoa muito próxima de Denise também expressou sua decepção com a decisão: "Eu vejo pessoas bem prejudicadas nessa história. É, é bem triste mesmo. Eu também não sei, mas tenho que confiar, sabe? Andei muito do lado dela, mas hoje eu já não sei mais o que eu acredito. Ela só olhou pra si, não olhou pra um monte de gente ao redor dela."

O que diz a defesa de Denise

O novo advogado de Denise, Leonardo Girundi, confirmou que um acordo foi feito entre as partes:

Fizemos acordo para encerrar todas as ações. O acordo é sigiloso, então não posso falar de detalhes. Nenhuma ação proposta pela igreja ou pela pastora Denise seguirá. Todas. Reintegração de posse, antecipação de tutela que reconheceu a presidência e a ação de registro público onde foi determinado o registro no cartório da pastora Denise como presidente. Ela orou e, depois de ouvir conselhos, entendeu que o melhor para a Igreja e seus membros era a sua renúncia. Entendendo que a Igreja não tem dono e que seus membros devem escolher quem serão os responsáveis por ela. Denise vai aproveitar para se dedicar à família. Ela foi cofundadora da Bola de Neve junto com seu marido, Ap. Rina. São muitos anos de história. A Igreja, por seus pastores e conselheiros, deixou claro que ela sempre será bem-vinda. Possui muitos amigos na Igreja. E por tudo isso, não sabemos como será no futuro.

O UOL também perguntou sobre a denúncia de suposto desvio de dinheiro que Denise fez contra Everton Ribeiro e o conselho da igreja, que está em investigação pelo Ministério Público. Segundo o advogado: "Não temos ingerência nas investigações. E com certeza o MP fará um bom trabalho."

Advogado diz que Denise "tem como se manter". O UOL questionou se ela recebeu uma compensação financeira para aceitar o acordo de renúncia e sobre a igreja continuar responsável pelo sustento da pastora. "Ela ainda recebe direitos autorais e de exibição de suas músicas."