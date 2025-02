Corpo de homem desaparecido é achado esquartejado sob piso de cozinha em MG

A Polícia Civil encontrou neste sábado (15) o corpo de um homem escondido enterrado sob o piso da cozinha de uma casa em Poço Fundo (MG).

O que aconteceu

O homem estava desaparecido desde o dia 13 de novembro de 2024. De acordo com a polícia, um mandado de busca e apreensão foi iniciado na sexta-feira (14) na casa de um suspeito.

Uma análise com luminol foi feita no local. Com o reagente, os investigadores da polícia fizeram um exame de detecção de vestígio de sangue, que auxiliou nas buscas dentro do imóvel.

O corpo foi encontrado enterrado sob o piso da cozinha da casa. Segundo a polícia, o homem, de 37 anos, foi vítima de homicídio qualificado à época de seu desaparecimento. Seu corpo foi parcialmente esquartejado e ocultado na ocasião.

O suspeito é um homem de 39 anos e não teve sua identidade divulgada. Ainda de acordo com a polícia, ele foi preso preventivamente no dia 18 de novembro de 2024 — cinco dias após o desaparecimento da vítima. A detenção, no entanto, está relacionada a crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de arma de fogo.

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Poços de Caldas, no sul de Minas. Posteriormente, ele será levado para a seção de Antropologia do IML de Belo Horizonte, para conclusão da identificação.