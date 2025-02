O casal roqueiro The Limiñanas: do sul da França para o mundo

A dupla The Limiñanas tem uma história atípica: os dois principais membros, originários do sul da França, se conheceram na escola nos anos 1980, se apaixonaram, se casaram e passaram anos no "ativismo musical". Mais de 20 anos depois, a banda foi oficialmente formada, mas explodiu primeiramente nos Estados Unidos. O grupo se prepara para lançar no final deste mês um novo álbum, "Faded".

Daniella Franco, da RFI, em Paris

Marie e Lionel Limiñana não imaginavam que com a psicodélica faixa "Down Underground", que fez parte da trilha sonora da série "Gossip Girl" em 2010, ganhariam o mundo. De fato, nos primeiros anos de carreira, com a maioria das músicas cantadas em inglês, a dupla vai fazer mais sucesso nos países anglo-saxões.

Com um dançante garage rock anos 1960, The Limiñanas cai nas graças Antony Newcombe, do Brian Jonestown Massacre, que produz o sexto disco da banda, "Shadow People", em 2018. A partir deste momento, Marie e Lionel passam a integrar os line-ups dos festivais de música na França e se tornam, finalmente, conhecidos em seu país natal.

A fase "mais francesa" do The Limiñanas também resultou em parcerias com nomes de peso da cena musical local, como o DJ e compositor Laurent Garnier, com quem Marie e Lionel vão lançar o álbum "De Película", em 2021. Nessa época o casal vai conhecer Bertrand Belin, nome mais "underground" da chanson française. É com a participação dele que The Limiñanas lançou recentemente a faixa "J'adore le monde" que fará parte do novo álbum, "Faded", previsto para o final de fevereiro, e em destaque na Programação Musical da RFI.

