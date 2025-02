Líder da ONU discursou para líderes do continente pedindo unidade e diplomacia na implementação de cessar-fogo e retirada de tropas de Ruanda; ele destacou preocupação com aumento do discurso de ódio e ataques com motivação étnica no Sudão; desenvolvimento, clima e tecnologia também foram temas de destaque.

