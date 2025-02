Ministros do G7 vinculam futuras sanções à Rússia a negociações de boa fé

MUNIQUE (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores do G7 concordaram, no sábado, em continuar trabalhando juntos para obter um acordo de paz sólido para a Ucrânia com garantias de segurança robustas e vincularam futuras sanções à Rússia a negociações de boa fé por parte de Moscou.

"Quaisquer sanções novas e adicionais após fevereiro devem ser vinculadas ao fato de a Federação Russa entrar em esforços reais e de boa fé para pôr um fim duradouro à guerra contra a Ucrânia, que proporcione à Ucrânia segurança e estabilidade de longo prazo como um país soberano e independente", disse a declaração, que inclui o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, após uma reunião paralela à Conferência de Segurança de Munique.

O G7, que também inclui a França, a Alemanha, a Itália, o Canadá, o Japão, a Grã-Bretanha e a União Europeia, enfatizou seu compromisso de trabalhar em conjunto para ajudar a alcançar uma paz duradoura e "a necessidade de desenvolver garantias de segurança robustas para assegurar que a guerra não recomeçará".

(Reportagem de John Irish e Angelo Amante, em Roma)