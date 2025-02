Mãe e filha morrem em decorrência de ferimentos após ataque com carro em Munique

MUNIQUE (Reuters) - Uma mulher de 37 anos e sua filha de 2 anos morreram neste sábado em decorrência de ferimentos sofridos quando um cidadão afegão avançou com um carro contra uma multidão, em Munique, na quinta-feira, informou a polícia alemã. Elas foram as primeiras vítimas fatais do incidente.

Promotores disseram na sexta-feira que pelo menos 39 pessoas ficaram feridas, algumas delas gravemente, depois que o carro atingiu ativistas sindicais que protestavam por salários mais altos.

Autoridades disseram estar tratando o incidente como um ataque com motivação religiosa.

A ação trouxe a segurança de volta ao foco da campanha para a eleição federal da Alemanha, em 23 de fevereiro.

O ataque ocorreu horas antes da chegada de líderes internacionais à cidade do sul da Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique, que ocorre todos os anos.

(Reportagem de Joern Poltz e Ludwig Burger)