Kassab reitera críticas a Haddad e diz que fragilidade é não impor projetos

Gilberto Kassab (PSD), presidente do PSD e secretário de governo e relações institucionais do estado de São Paulo, renovou as críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista exclusiva ao UOL.

Ele negou que tenha conversado sobre anistia e 2026 com Bolsonaro, disse que a crise da segurança pública em São Paulo não é maior do que a vista no resto do país e afirmou que está "na torcida" por um acordo de junção ou incorporação entre seu partido e o PSDB.

Avaliação de Haddad e apoio do PSD ao governo

Kassab reiterou as críticas que fez a Fernando Haddad (PT) durante um evento no último dia 28. Ele reconheceu que o ministro da Fazenda "aprovou algumas coisas e boas para o Brasil, importantes", mas disse que "falta muito, que ele não tem conseguido".

Mais espaço para o PSD no governo? Questionado sobre eventuais discussões sobre um desembarque do PSD da base do governo Lula, ele afirmou que o apoio do PSD ao governo não está vinculado à participação por meio de ministérios.

Eu não considerei o Haddad um ministro bom ou não bom. Eu falei que ele estava tendo dificuldades de impor os seus projetos, que era um ministro que mostrava fragilidade no sentido de impor — seja internamente, seja externamente — os projetos. Aprovou algumas coisas e boas para o Brasil, importantes, eu reconheço. Mas, na verdade, falta muito, que ele não tem conseguido

O PSD sempre foi muito claro. Nós não tivemos candidatura em 2022. O presidente Lula se elegeu, convidou o partido para dar governabilidade e muitos dos nossos companheiros apoiaram o presidente Lula. Nós aceitamos dar essa governabilidade, através das nossas bancadas. Na Câmara e no Senado, temos uma participação importante. E estamos entre aqueles que querem o bem do Brasil e que torcem para que o governo vá bem. Portanto, vamos continuar nessa torcida, trabalhando pelo governo, trabalhando pelo Brasil, votando nos bons projetos, independente de participação ou não. A participação, ela não está atrelada em votar projetos. Todos os projetos que forem bons para o Brasil terão sempre o PSD do lado

Nova relação com Bolsonaro

Kassab comentou encontro recente com o ex-presidente. O presidente do PSD negou que a conversa com o ex-presidente tenha tratado do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro em discussão no Congresso e de sua escolha como vice de Tarcísio (Republicanos) numa eventual candidatura do atual governador de São Paulo à reeleição em 2026.

Bolsonaro adotou pragmatismo e deixou divergências de lado. Apesar de negar o conteúdo da conversa, Kassab disse ficar "muito feliz" com a possibilidade de uma maior aproximação com Bolsonaro.

Não foi discutido nada disso. Ele veio a São Paulo para o velório do falecimento da Bispa e nos encontramos, tivemos uma conversa. Mas em nenhum momento (falamos sobre esses temas) até porque essa é uma questão que está longe. As eleições são ano que vem, não é hora de discutir essas questões (...) Eu fico muito feliz se houver essa aproximação mais intensa, porque ela indiretamente sempre existiu. O governador Tarcísio, que é o nosso líder no Estado, tem uma relação muito correta com ele, com muito reconhecimento. Acho que quanto mais unido tiver esse time, melhores serão os resultados a favor de um projeto para o Brasil

Conversas com o PSDB

O presidente municipal do PSDB de São Paulo, José Aníbal, citou o PSD como um dos partidos com os quais os tucanos mantêm negociação para uma junção ou incorporação. Sobre o tema, Kassab afirmou que "não há partido que não queira ter alguma forma de aliança" com o PSDB e que está "na torcida" para que haja "algum entendimento".

O PSDB é reconhecido por todos como um grande partido. Hoje ainda tem grandes lideranças. Portanto, não há partido que não queira ter alguma forma de aliança, entendimento com o PSDB. Essa discussão está mais interna dentro do PSDB. Então, é muito difícil para nós, que não estamos no partido, nos manifestarmos. Mas eu fico na torcida para que a gente tenha, porque para o PSD seria muito bom se ocorrer algum entendimento. São quadros muito qualificados, contribuíram e ainda contribuem muito com o Brasil

Crise na segurança

"A situação é difícil? É, mas é uma questão nacional", disse Kassab sobre a crise na segurança pública que marcou o fim de 2024. No caso mais emblemático, um homem foi jogado de uma ponte por um policial militar na zona sul da capital. O secretário acredita que Tarcísio "tem dado uma atenção muito grande ao tema", que deve se refletir em bons resultados em breve.

A questão da segurança é um assunto sensível em todo o país. Todo o país, todos os estados passam por problemas sérios no campo da segurança, não é diferente em São Paulo. Porém, o governo do Tarcísio tem dado uma atenção muito grande ao tema, com muitos investimentos, discutindo avanços, seja na tecnologia, seja nas operações, e acho que vão haver avanços. Eu acho que os resultados vão ser muito bons e vamos dever muito disso ao envolvimento do próprio governador Tarcísio. A situação é difícil? É, mas é uma questão nacional, em todos os estados, não é diferente de São Paulo.

