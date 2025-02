João Fonseca vence sérvio Laslo Djere e vai à final do ATP 250 de Buenos Aires

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a final do ATP 250 de Buenos Aires ao derrotar o sérvio Laslo Djere neste sábado (15).

João, número 99 no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/3), 5-7 e 6-1, em duas horas e 36 minutos na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

O jovem de 18 anos, que contou com o apoio de vários brasileiros nas arquibancadas, é o segundo tenista do país a chegar na final do torneio na capital argentina, seguindo os passos do ex-número 1 do mundo Gustavo Kuerten, campeão em 2001.

"Falta um objetivo, este é um grande torneio. Foi um jogo muito difícil contra um grande adversário. Estou muito feliz com a vitória, que foi muito dura. Tive algumas dores, que temos que lidar neste nível, e vamos com tudo para domingo", declarou João após a partida.

Com histórico de número 1 do circuito juvenil e campeão do NextGen ATP Finals em dezembro, João Fonseca chegou à final após superar diversas batalhas durante a semana. Além dos três sets contra Djere, ele também foi ao limite contra os argentinos Federico Coria e Mariano Navone, em jogo em que teve que salvar dois match points.

O adversário do brasileiro na final sairá do duelo entre o argentino Francisco Cerúndolo, que eliminou o alemão Alexander Zverev (número 2 do mundo), e o espanhol Pedro Martínez.

str/gfe/cb

© Agence France-Presse