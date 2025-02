Ítalo, Yago e Miguel Pupo avançam às quartas do Surf Abu Dhabi Pro

? WSL Brasil ?? (@WSLBrasil) February 15, 2025

Em uma disputa 100% nacional, o potiguar Ítalo Ferreira, primeiro campeão olímpico da história, levou a melhor sobre o catarinense Matheus Herdy. Destaque da bateria cinco, Ítalo somou 15,17 pontos muito em parte ao arriscar uma bem sucedida manobra aérea que lhe valeu nota 8,5. Já Mateus Herdy somou 12,60 pontos.

Na oitava e última bateria do dia, o catarinense Yago Dora despachou o australiano Joel Vaughan. Mesmo não indo bem nas tentativas de direita - levou nota 5,90 - Dora brilhou na esquerda com um aéreo (7,77 pontos), totalizando 13,67, contra 12,67 pontos do australiano.

Quartas de final

Bateria 1 - Ethan Ewing (Austrália) x Miguel Pupo

Bateria 2 - Jackson Bunch (Havaí) x Rio Waida (Indonésia)

Bateria 3 - Italo Ferreia x Kanoa Igarashi (Japão)

Bateria 4 - Jack Robinson (Austrália) x Yago Dora

Disputa feminina

O primeiro dia do torneio feminino com 18 surfistas em Abu Dhabi não foi bom para as brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva. Elas não conseguiram avançar direto da primeira fase para as quartas de final e foram buscar a vaga na repescagem. No entanto, também não passaram no round eliminatório decisivo, com 12 competidoras brigando por duas vagas`para quem obtivesse as maiores notas.

Vice-campeã olímpica em Paris, Tati totalizou 12,74 com notas 6,47 (onda de direita) e 6,27 (esquerda) e acabou na quinta posição na repescagem. A compatriota Luana Silva, recém-campeã mundial júnior (Sub 20) encerrou na 10ª posição, com 5,17 pontos. A líder repescagem foi a norte-americana Sawyer Lindblad (somatório de 7,00 pontos) e a francesa Vahine Fierro (6,70).