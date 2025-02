'Deprimido': após cair, idoso de 93 anos espera cirurgia há um mês em SP

Erasmo Francisco de Paula, 93, está internado desde 11 de janeiro em hospitais da rede municipal de São Paulo à espera de uma vaga para operar após romper o fêmur.

O que aconteceu

Família cobra data da cirurgia, sem retorno. Erasmo deu entrada no Hospital Municipal Doutor Ignácio Proença de Gouvêa, no bairro da Mooca (zona leste), referência no atendimento ortopédico de emergência, levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após cair em casa. Exames identificaram uma fratura no fêmur esquerdo, com necessidade de cirurgia.

Unidade alegou não ter estrutura para o procedimento, descrito como sendo "de maior complexidade". A conduta nesses casos é esperar uma vaga em unidades de referência. Erasmo foi então transferido ao Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchio, o Hospital do Tatuapé (também na zona leste), de alta complexidade, mas, ao chegar lá, a internação foi negada.

Hospital não explicou por que negou a cirurgia, alega a família. Alice Veras Paulo de Oliveira, uma das netas de Erasmo, conta que os familiares não entenderam a decisão. Eles reclamam da falta de informação nas unidades de saúde. "Minha mãe acompanhou essa transferência e, ao chegar no hospital, rejeitaram dizendo não terem suporte necessário, por ser uma cirurgia de alta complexidade", afirmou a estagiária de engenharia, de 29 anos.

Acredito que a dificuldade seria pela idade e porque ele é hipertenso, mesmo tratando certinho, mas não existe posicionamento claro. Não libera para a cirurgia porque ele é idoso demais? Eles não explicam. Alice Veras Paulo de Oliveira, neta de Erasmo

Idoso foi transferido de novo na tarde de quinta (13), mas segue sem data para fazer o procedimento. Erasmo está agora no Hospital Municipal Tide Setúbal, em São Miguel Paulista. Ele passou por exames na unidade.

O que diz a Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não informou data da cirurgia ao ser procurada pelo UOL. A família alega que um companheiro de quarto do idoso que apresentava lesão parecida fez o procedimento e já recebeu alta. A pasta não respondeu.

Questionada, também não especificou a "complexidade do caso", motivo que impediu a cirurgia no segundo hospital, localizado no Tatuapé. Leia a íntegra da nota abaixo:

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o paciente será encaminhado para o Hospital Municipal Tide Setúbal para dar continuidade ao tratamento ortopédico enquanto aguarda agendamento da cirurgia. O paciente continua recebendo todos os cuidados necessários da equipe do Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa. A direção do hospital segue à disposição para o que for necessário. Nota da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo enviada ao UOL

Idoso sente dor

Idoso é lúcido e caiu na sala de casa. Erasmo vivia no Maranhão até dezembro, quando se mudou para São Paulo para ficar perto das filhas. Suas únicas queixas de saúde eram a hipertensão e um desgaste nas pernas devido à idade. No dia 11 de janeiro, ele caiu ao tentar trocar de sofá sem usar a bengala.

Ele reclama de dores e fica deprimido, conta a neta. "Ele está muito incomodado com a fratura. Inclusive porque sempre falou muito e agora, no hospital, não consegue conversar direito. Ele tem se sentido para baixo, a situação tem deixado ele deprimido", explica Alice.

Por que quedas são mais perigosas para idosos? Com o avanço da idade, se comparado a acidentes envolvendo pessoas jovens, a queda pode acarretar maiores complicações. O idoso normalmente já tem alguma perda de massa óssea, o que facilita fraturas.

Queda para idoso pode causar quadros graves, como perda da funcionalidade, necessidade do uso de órteses, como bengala ou andador e, em casos extremos, deixar o paciente acamado e levar a quadros de tromboembolismo venoso, lesões por pressão (as chamadas "escaras"), infecções e até a morte.