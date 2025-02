Inmet faz alerta de chuvas intensas para região Norte e Maranhão

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu neste sábado (15) um alerta laranja de perigo para chuvas intensas com volumes que podem chegar a 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 quilômetros por hora para grande parte da região Norte do país, oeste do Maranhão e extremo norte do Mato Grosso.

O alerta vale até as 10h deste domingo (16), e destaca riscos potenciais de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. De acordo com as orientações da instituição, a população deve evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não procurar abrigo debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento. Para mais informações, é necessário entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199 ou buscar o Corpo de Bombeiros, em casos de emergência, pelo número 193.

Notícias relacionadas:

Onda de calor

Durante todo o sábado, a capital do Pará, Belém, tem previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas e os termômetros devem chegar a 31 graus Celsius (ºC), com temperatura mínima de 23ºC. Em Cuiabá, a previsão também é de chuvas, com variação de temperatura de até 10ºC. A máxima será de 34ºC. Em São Luis, no Maranhão, os termômetros chegam a 29ºC e a mínima é de 23ºC e o céu será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

No início da próxima semana, a terceira onda de calor registrada no país, desde o início de 2025, deve alcançar os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, ainda neste domingo (16), com temperaturas máximas que podem superar em mais de 5°C a média climatológica.

A massa de ar quente e seco, que já atua no Nordeste, Sul e Sudeste se estenderá ainda pelos estados de Goiás e Bahia.