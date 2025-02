Hamas liberta mais três reféns isralenses contra 369 palestinos detidos por Israel

Três reféns israelenses deixaram o cativeiro na Faixa de Gaza neste sábado (15) contra a promessa de libertação de 369 palestinos mantidos em prisões de Israel. As operações fazem parte da sexta troca prevista na primeira fase do acordo de cessar-fogo.

Foram libertados nesta manhã o israelo-russo Sacha Trupanov, de 29 anos, o israelo-americano Sagui Dekel-Chen, de 36 anos, e o israelo-argentino Yair Horn, de 46 anos. Os três homens passaram 498 dias nas mãos do grupo Hamas e demonstraram estar em uma melhor forma física do que os reféns que fizeram parte da troca precedente.

Antes de serem entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Trupanov, Dekel-Chen e Horn foram exibidos em um palco erguido pelos combatentes palestinos em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Eles foram obrigados a dizer algumas palavras em hebreu diante de uma multidão - uma encenação que revolta as autoridades israelenses a cada libertação,.

No final da manhã deste sábado, os três reféns já estavam em solo israelense, onde devem encontrar suas famílias. Trupanov, Dekel-Chen e Horn foram sequestrados do kibutz de Nir Oz no ataque do grupo Hamas de 7 de outubro de 2023.

Do total das 251 pessoas tomadas pelo grupo armado neste dia, 70 seguem em cativeiro na Faixa de Gaza. Segundo o Exército israelense, ao menos 35 reféns morreram durante quase um ano e meio de guerra no enclave palestino.

369 prisioneiros palestinos

Mais de dez ônibus transportando palestinos também deixaram na manhã deste sábado a prisão de Ktziot, no sul Israel. Alguns veículos já chegaram a Ramallah, na Cisjordânia, onde os ex-prisioneiros foram recebidos por uma multidão emocionada. Segundo a ONG Crescente Vermelho Palestino, quatro ex-detidos tiveram de ser hospitalizados.

Durante essa primeira fase do acordo de cessar-fogo, 19 reféns isralenses foram libertados pelo Hamas em troca de 765 palestinos presos por Israel. Essa estapa deve ser finalizada com a entrega total de 33 pessoas mantidas em cativeiro na Faixa de Gaza contra a libertação de 1.900 detidos em prisões israelenses.

As operações deste sábado ocorreram sob forte tensão, após declarações polêmicas do presidente americano, Donald Trump, e acusações mútuas entre Israel e o grupo Hamas de violação do acordo. O Egito e o Catar, mediadores do compromisso junto com os Estados Unidos, tiveram de intensificar os trabalhos de negociação nas últimas horas para apaziguar os ânimos entre as duas partes e permitir que as trocas de reféns israelenses por palestinos ocorressem.

Novas negociações

Segundo fonte próxima das negociações, os mediadores esperam iniciar as conversas sobre a segunda fase do acordo "na próxima semana em Doha", no Catar. A próxima etapa deverá discutir o fim definitivo da guerra, antes de uma última e terceira fase que deve ser dedicada à reconstrução da Faixa de Gaza.

Uma cúpula de cinco países árabes está planeada para 20 de fevereiro na Arábia Saudita, com o objetivo de discutir o destino a longo prazo do enclave palestino. O encontro também terá como meta responder aos planos do presidente americano, Donald Trump, de assumir o controle da Faixa de Gaza e transferir a população local para o Egito e a Jordânia.

O projeto, que causou uma indignação internacional, é saudado por Israel.

(Com informações da AFP)