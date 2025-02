Gleisi: Musk usa X para 'comandar' protesto e bolsonaristas batem 'continência' aos EUA

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, está "usando o X" para "comandar" um protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

A declaração ocorreu neste sábado (15), em publicação na rede social X, que também pertence ao funcionário do presidente Donald Trump. Na postagem, a deputada federal também criticou o que chamou de "bater continência" para os Estados Unidos.

"Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para bandeira dos EUA é pouco. Querem entregar de vez o país e nem se envergonham disso", escreveu a petista.

Gleisi reagiu a Musk após ele ter compartilhado a publicação de um usuário sobre a mobilização da direita brasileira na organização de atos de rua pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A postagem compartilhada por Musk, às 23h22 da sexta-feira (14), fala em uma "onda nacional de protestos" no dia 16 de março. A postagem original também contém fotos de manifestações da direita na Avenida Paulista. O empresário escreveu "uau" ao repostar a publicação.

A hashtag "#Fora Lula" chegou ao topo do ranking "Assuntos do Momento" da rede social X, neste sábado. As postagens críticas ao presidente brasileiro repercutem a pesquisa Datafolha que mostrou uma queda histórica na aprovação do petista.