Exposição direta dos bancos dos EUA ao crédito privado apresenta riscos limitados, aponta Fitch

Dados regulatórios recentes oferecem novos insights sobre a exposição direta dos bancos dos EUA ao setor de crédito privado, afirma a Fitch Ratings. Em 31 de dezembro de 2024, os bancos dos EUA com os maiores saldos de empréstimos a instituições financeiras não bancárias relataram US$ 158 bilhões em empréstimos ao crédito privado e US$ 104 bilhões em compromissos não utilizados. Combinados, esses valores representam uma média de 18% do patrimônio líquido consolidado.

Assim, a Fitch considera essa exposição gerenciável, dados os perfis diversificados de negócios dos bancos, os sólidos níveis de capital e os robustos perfis de lucros.

Apesar do rápido crescimento do crédito privado nos últimos anos, a agência de análise de risco considera que os riscos à estabilidade financeira decorrentes da exposição direta dos bancos são atualmente limitados. Isso se deve, em grande parte, à estrutura típica dos empréstimos de crédito privado, que envolve fundos fechados com capital comprometido e, em geral, baixa alavancagem no nível do fundo, explica.