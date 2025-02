EUA pedem aos europeus contribuições para as garantias à Ucrânia

Por John Irish e Lili Bayer

MUNIQUE (Reuters) - Os Estados Unidos perguntaram às capitais europeias o que elas podem contribuir em termos de garantias de segurança para a Ucrânia, disse o presidente da Finlândia no sábado, em meio à escalada de esforços diplomáticos para encontrar maneiras de acabar com a guerra de três anos com a Rússia.

Mais cedo, quatro fontes europeias disseram que os EUA haviam enviado um documento com perguntas que incluíam possíveis contribuições futuras de tropas, sendo que duas das fontes acrescentaram que o documento havia sido enviado no início desta semana.

"Os americanos forneceram aos europeus o questionário sobre o que seria possível", disse o presidente finlandês Alexander Stubb à Reuters na Conferência de Segurança de Munique.

"Isso forçará os europeus a pensar e, depois, caberá a eles decidir se realmente responderão ao questionário ou se o responderão juntos."

O Financial Times noticiou pela primeira vez que Washington havia solicitado a seus aliados europeus que fornecessem informações sobre armamentos, tropas de manutenção da paz e acordos de segurança que poderiam fornecer à Ucrânia.

"A ideia é, evidentemente, ver como os aliados europeus veem a possível estrutura de negociações para pôr fim ao conflito e o possível envolvimento da Europa e dos Estados Unidos", disse um diplomata europeu ciente do documento.

O documento incluía seis perguntas, sendo uma especificamente para os Estados-membros da União Europeia, disse um diplomata.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu no sábado a criação de um exército europeu, argumentando que o continente não poderia mais ter certeza da proteção dos Estados Unidos e só obteria respeito de Washington com um exército forte.

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou na semana passada com o presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que as negociações para acabar com a guerra deveriam começar agora.