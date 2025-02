Estreia de secretário de Defesa dos EUA na Europa irrita aliados e agrada Trump

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - A estreia do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, no exterior atraiu atenções, mas irritou alguns republicanos e aliados da Europa, onde seus comentários sobre a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) caíram como uma bomba.

Suas falar contundentes, contudo, o fizeram ganhar a aprovação de um importante interlocutor: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Hegseth, que neste sábado encerra uma viagem de uma semana à Bélgica, Alemanha e Polônia, entregou uma mensagem que está presente no coração da agenda “América Primeiro”, slogan de Trump.

Falando na sede da Otan em Bruxelas, na quarta-feira, Hegseth disse que o retorno das fronteiras ucranianas pré-2014 é irreal, e que o governo Trump não vê a filiação da Ucrânia à Otan como parte de uma solução para a guerra que foi iniciada pela invasão russa, em 2022.

Trump apoiou na quinta-feira os comentários de Hegseth sobre a filiação à Otan, dizendo: “Acho que provavelmente é verdade”, porque, segundo ele, Putin não permitiria que a Ucrânia entrasse na aliança militar.

“Acho que os comentários dele foram bons ontem, e são provavelmente bons hoje também”, afirmou o presidente.

Mas nem todos foram tão positivos.

“Não sei quem escreveu o discurso. É o tipo de coisa que Tucker Carlson escreveria, e Carlson é um tonto”, afirmou ao Politico o senador Roger Wicker, um republicano que lidera o principal comitê que supervisiona o Pentágono no Senado. Carlson é uma personalidade conservadora da mídia norte-americana e que já foi comentarista da Fox News.

Wicker defendeu a nomeação de Hegseth durante a sua confirmação, quando democratas se uniram contra o indicado e três republicanos se juntaram a eles. Questionamentos foram feitas quanto a suas qualificações, temperamento e opiniões sobre mulheres em combate.

Questionado se foi gasto muito capital político para confirmar Hegseth, um veterano militar e ex-comentarista da Fox News, Wicker disse: "Certamente gastei, sim".

O parlamentar republicano Mike Turner disse que questões como o futuro da filiação ucraniana à Otan não deveriam ser tiradas da mesa.

"Não precisamos de membros do gabinete, do gabinete do presidente Trump, para definir isso em público", disse Turner à CNN na sexta-feira.

O congressista republicano Don Bacon respondeu aos comentários de Hegseth dizendo que deveria haver clareza moral sobre quem começou a guerra.

"Há consequências em recompensar o invasor, mesmo que seu líder tenha levado mais de 700.000 de seus cidadãos ao massacre", disse Bacon no X.

Trump minimizou quaisquer tensões. Na sexta-feira, ele disse que não tinha visto os comentários de Wicker, mas que entraria em contato com ele e Hegseth.

"Roger é um grande amigo meu e, Pete é, obviamente, ele tem feito um ótimo trabalho", disse Trump.