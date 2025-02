Edição de 2025 do carnaval de Nice marca "Ano do Mar", a poucos meses da Cúpula Mundial dos Oceanos

Começa neste sábado (15) o célebre carnaval de Nice, no sul da França, que chega neste ano à sua 140ª edição. Com referências a Netuno, deus dos mares e das águas na mitologia romana, o evento inaugura uma série de comemorações que marcam "O Ano do Mar" e preparam a cidade para a Cúpula Mundial dos Oceanos, em junho.

Durante duas semanas, mais de 200 mil espectadores são esperados nas ruas de Nice para assistir aos famosos desfiles dos carros alegóricos. Outro ponto alto do Carnaval na Riviera Francesa é a batalha das flores, uma tradição centenária na cidade, quando dezenas de milhares de flores cultivadas na região são lançadas do alto dos carros alegóricos.

A festa tem início neste sábado, com a tradicional chegada do Rei Momo à praça principal para receber as chaves da cidade. Neste ano, o personagem estará fantasiado de Netuno.

Esta edição do carnaval de Nice também homenageará histórias e personagens engajados na proteção do mar e dos oceanos, como o explorador francês Jacques Cousteau e o defensor das baleias Paul Watson. Uma obra de um artista local criada a partir de lixo marinho será exposta para suscitar o debate sobre a poluição dos oceanos.

Festa de rua com batucada

Uma das novidades do evento neste ano será a "Carnavalina", uma festa que tomará a avenida Jean-Médecin, uma das principais da cidade, com a participação de trupes de dançarinos e ao som de batucada brasileira. A celebração na rua é também uma forma da organização do evento de responder às críticas sobre a cobrança de ingressos e as imensas barreiras de proteção em torno da passagem dos carros alegóricos.

O carnaval de Nice é uma das maiores festas desta época do ano na Europa, junto com Veneza, na Itália, e Colônia, na Alemanha. A prefeitura da cidade francesa calcula que, a cada edição, Nice lucre cerca de € 35 milhões (quase R$ 210 milhões). Em 2024, os hotéis locais registraram uma taxa de ocupação de 90% durante o primeiro fim de semana do evento, turbinando a atividade turística na região.

Cúpula Mundial dos Oceanos

Além do Carnaval, a cidade de Nice preparou uma série de atividades culturais e educativas ao longo do ano para discutir a relação da cidade com o mar e o diálogo das artes com a ciência. A programação culmina em junho, quando a cidade vai sediar a terceira Cúpula Mundial dos Oceanos da ONU.