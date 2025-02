Dona de creche que foi filmada dando tapa em rosto de criança é presa em SP

A dona de uma creche em Osasco (SP) que foi filmada dando tapas no rosto de um aluno foi presa em uma rodoviária no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Marina Rodrigues de Lima foi localizada ontem na Rodovia Júlio da Fabro, em Ibiúna. Ela era considerada foragida pela Justiça porque tinha mandado de prisão em aberto desde 10 de fevereiro.

A mulher é investigada por maus-tratos, lesão corporal e tortura. As vítimas de agressão eram crianças de dois a três anos, diz a polícia. O UOL tenta localizar a defesa de Marina Rodrigues, e o texto será atualizado em caso de manifestação. Ela é diretora e proprietária da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, em Osasco.

Vídeo mostra mulher agredindo um menino. Marina se aproxima da criança após ela ser colocada em uma mesa separada dos colegas. Ela segura a cabeça dele, o forçando a beber de uma caneca. Depois, dá vários tapas no rosto da criança.

Mãe de aluno diz que percebeu comportamento estranho de filho dentro de casa. Larissa Soares contou que a criança passou a replicar em casa o que a diretora fazia com ele na creche, além de apresentar sinais físicos das agressões. Ela ainda afirmou que vai mudar o filho de escola.

Ex-funcionária gravou diretora escondida. Ingrid Oliveira, em entrevista à TV Globo, disse que percebeu aos poucos o comportamento agressivo da chefe e começou a gravar escondida. "Se fosse minha filha eu ia querer que me contasse, e foi isso que eu fiz", afirmou.

Prefeito de Osasco cassou alvará de funcionamento de escola. Gerson Pessoa (Podemos) disse ter conversado com pais e funcionários da escola junto com membros do Conselho Tutelar. A Prefeitura ofereceu vagas na rede municipal para as crianças agredidas pela diretora.