Dentista é suspeita de realizar rinoplastias e 'deformar' clientes em GO

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, na sexta-feira (14), um mandado de busca e apreensão na clínica de uma dentista suspeita de exercício ilegal da medicina e lesão corporal grave.

O que aconteceu

A cirurgiã-dentista Miriã Mariana Coelho da Costa é suspeita de realizar rinoplastias. De acordo com a polícia, ela causou "lesões irreparáveis e, em alguns casos, deformidades permanentes" nos pacientes ao realizar o procedimento sem qualificação necessária ou autorização em "diversos clientes".

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na clínica da dentista, em Goiânia. Na operação, peritos criminais confiscaram instrumentos e medicamentos irregulares. Além disso, a equipe da Vigilância Sanitária encontrou múltiplas irregularidades, como armazenamento indevido de medicamentos destinados ao descarte, falta de esterilização adequada dos instrumentos médicos e condições insalubres que representavam perigo à saúde dos pacientes.

Os serviços seriam oferecidos nas redes sociais pelo marido da suspeita. Ainda segundo a polícia, Pedro Henrique Alves Teixeira anunciava os procedimentos "com valores significativamente abaixo dos praticados no mercado, e realizados de forma precária, sem acompanhamento pós-operatório adequado".

As investigações seguem em andamento. Foram apreendidos materiais e documentos para a apuração das suspeitas e na identificação de outras possíveis vítimas da dentista.

Cirurgiões dentistas não têm autorização para a realização de rinoplastias. Uma resolução do CFO (Conselho Federal de Odontologia) de 2020 proíbe o cirurgião-dentista de realizar procedimentos cirúrgicos do tipo, além de lifting de sobrancelha, face lifting e outros.

No perfil da clínica no Instagram, Miriã diz que é "referência em Rino Estruturada em GO". Uma "rino" —ou rinoplastia— estruturada é uma técnica cirúrgica na qual as estruturas do nariz são ajustadas com enxertos e suturas planejadas para garantir precisão e manter os resultados, como define um parecer do Cremec (Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará) de 2022.

No entanto, ela nomeia também os procedimentos como "rinomodelação". Esse procedimento, sim, é autorizado a cirurgiões-dentistas —a rinomodelação é feita com um produto injetado no nariz, com anestesia local, de forma indolor.

O UOL entrou em contato pelo telefone informado nas redes da clínica de Miriã, mas não teve resposta. Se houver retorno, o texto será atualizado.