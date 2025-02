De pretinho a álcool gel: 5 coisas que detonam o visual do seu carro

Que é preciso cuidar da parte mecânica do carro, como pneus, motor, fluidos, entre outros, vocês já devem estar cansados de saber, mas além de garantir que a "saúde" do seu veículo está em dia, é preciso cuidar também do visual.

Muitas vezes um carro bem cuidado em termos de mecânica perde valor de revenda porque está descuidado visualmente, o que faz o preço ser jogado para baixo por quem está fazendo uma oferta e nem sempre o que parece dar um charme a mais realmente ajuda.

Pretinho no pneu

Carro lavado e aquele pneu com a borracha opaca parecem que não combinam, né? Bem, pode até ser, mas o que combina menos ainda é usar pretinho nos pneus e ver a borracha ressecar por isso e até deteriorar com rachaduras antes do período ideal.

Alguns desses produtos que são apelidados de pretinho pelo aspecto de brilho que dão aos pneus são produzidos com base de petróleo e, como disse, aceleram o processo de degradação da borracha dos pneus, reduzindo a vida útil e a segurança dos ocupantes do carro.

O indicado é usar produtos à base de silicone para dar aquele charme que completa o visual do carro limpo.

Imagem: Divulgação

Fezes de aves

Parar o carro embaixo da árvore para não tomar sol, quem nunca quis essa vaga, né? O problema está exatamente nos pássaros que residem no andar superior.

Fezes de passarinhos deterioram a pintura porque contém ácido úrico o leva a corrosão do verniz da pintura, que é o que protege a cor e, se não retirado e lavado em um curto espaço de tempo pode prejudicar até a pintura mesmo.

Nos casos mais simples, após a lavagem um polimento pode ajudar a retirar as manchas e marcas que o "carimbo" dos pássaros deixaram sobre a carroceria. Em casos mais sérios, pode ser preciso repintar a área ou a peça inteira.

Imagem: Pixabay

Folhas de árvore

O método é diferente, mas o resultado é o mesmo gerado pelos dejetos dos passarinhos na pintura. Deixar o carro embaixo de árvores por muito tempo e deixar acumular as folhas sobre ele é garantia de prejuízo no visual do seu carro.

As folhas também deterioram o verniz e a pintura com o passar do tempo, especialmente se o carro nunca ou raramente se movimentam porque com a sujeira, poluição e chuva e sol forma uma camada que também corrói a proteção da carroceria.

Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress

Piche

Quem nunca teve que passar por uma rua que estava em obras de recapeamento ou manutenção e ouviu aquele barulhinho de pedriscos enquanto passava? Bem, o piche é uma coisa que pode detonar e bem com a sua pintura.

Se deixar ele secar preso na carroceria, não sai, mancha e se tentar tirar pode danificar a pintura, exigindo repintura. O indicado é levar para uma lavagem logo que o piche tiver contato com a carroceria. Há indicações para usar querosene, mas isso também pode danificar a pintura, afinal é um solvente.

Imagem: iStock

Álcool gel

Em tempos ainda pandêmicos, outro item que pode dar uma cara feia para o seu carro, no caso por dentro, é o álcool gel. Se ele é indicado para higienizar as mãos contra vírus e se tornou quase obrigatório ao lado da máscara em nossa vida, ele pode detonar o interior do seu carro.

Partes nas quais há muito contato das mãos, como manopla de câmbio, volante, maçanetas e puxadores de porta, especialmente se precisar deixar com um manobrista, o indicado não é limpar com álcool gel, que pode danificar o material, do mesmo jeito que resseca a pele da mão pelo uso contínuo.

Se você for higienizar essas áreas do carro, use uma solução de água e sabão/detergente com um pano ou lenço descartável. O ideal é deixar essa solução no carro ou na mochila em um pequeno spray.