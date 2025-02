De Jeri a Fortaleza: 10 airbnbs a partir de R$ 228 para curtir praias do CE

Para quem deseja escapar da rotina e aproveitar um fim de semana tranquilo à beira-mar, o litoral cearense é uma excelente opção. Com suas praias de águas quentes e areia branca, o estado oferece um conjunto de belezas naturais e diversas atrações.

Além da parte litorânea, o local é rico em história e cultura, proporcionando uma experiência autêntica aos turistas. Desde as famosas dunas de Jericoacoara até a praia do Preá, cada canto do Ceará tem um charme particular, atraindo desde famílias até nômades digitais e mochileiros.

Para ajudar na escolha do lugar ideal para o seu fim de semana, o Guia de Compras UOL algumas acomodações no Airbnb espalhadas pelas praias cearenses. As opções vão desde casas discretas até espaços mais amplos para quem quer relaxar, descansar e explorar novos destinos. Todas as sugestões foram avaliadas com notas superiores a 4, garantindo uma experiência confortável e sem perrengues.

Fortaleza

Apartamento em Fortaleza com vista para o mar Imagem: Divulgação Airbnb

Com vista para o mar, a suíte é uma opção para quem busca hospedagem prática na capital cearense. O espaço conta com uma cama de casal adaptável para duas de solteiro e um sofá-cama para um adulto ou duas crianças. A estrutura inclui geladeira, cooktop de duas bocas, micro-ondas e utensílios básicos para refeições rápidas.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Sem dúvida, a hospedagem foi o ponto forte da nossa viagem. Não poderíamos ter escolhido melhor. A vista é incrível, o quarto impecável, o serviço de hotel com a limpeza diária foi fundamental". (Elaine, setembro de 2024).

Fortaleza

Apartamento de frente para a praia em Fortaleza Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado na Avenida Beira Mar, na capital, o apartamento oferece vista para o mar e acesso fácil a supermercados, farmácias, bares e restaurantes. A hospedagem fica ao lado do Jardim Japonês e a poucas quadras da "Feirinha da Beira Mar", ponto tradicional da cidade. O espaço combina estrutura de hotel com comodidades de casa. A localização permite caminhar pela orla, movimentada ao longo do dia.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Apartamento dentro do Hotel Blue Tree tem opção (paga) de café da manhã e estacionamento grátis com manobrista. Ótima opção em Fortaleza". (Renato, novembro de 2024).

Cumbuco

Hospedagem tem piscina comum com bar e churrasqueira Imagem: Divulgação Airbnb

De frente para o mar, o apartamento oferece uma opção para quem busca descanso em um ambiente ventilado e tranquilo. A hospedagem conta com cozinha integrada à sala, sofá-cama, quarto com terraço e um banheiro no corredor. Os hóspedes têm acesso a uma piscina com bar, churrasqueira, loja de conveniência 24h, área para equipamentos de kitesurf e garagem rotativa.

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "Os anfitriões eram muito comunicativos e a área era perfeita. Muitos restaurantes e a praia fica a poucos passos de distância. Adorei." (Allan, fevereiro de 2025).

Caucaia

Apartamento em Caucaia fica pertinho da praia de Cumbuco Imagem: Divulgação Airbnb

A poucos minutos da Praia de Cumbuco, o espaço oferece uma opção de hospedagem com varanda e jardim mobiliado. O imóvel conta com dois quartos, sendo uma suíte, além de sala, cozinha e um banheiro social. Totalmente mobiliado e equipado, o local fica a sete minutos de caminhada da praia.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento é lindo, muito bem cuidado e organizado. Tem tudo que é necessário para estadia e é exatamente como no anúncio". (Camila, fevereiro de 2025).

Jericoacoara

Hospedagem fica a 8 minutos de caminhada da praia Imagem: Divulgação Airbnb

A oito minutos de caminhada da praia Principal de Jericoacoara, a hospedagem oferece estrutura com piscina, área para refeições ao ar livre e churrasqueira. Os hóspedes têm acesso a um espaço compartilhado no Complexo Ankh Jeri, que inclui churrasqueira, redes sob cajueiros e espreguiçadeiras com vista para o mar.

Nota no Airbnb: 4,75

Palavra do hóspede: "Tudo 100%, funcionários bem atenciosos, lugar bem silencioso, tranquilo, ótimo café da manhã, boa localização". (Rogerio, dezembro de 2024).

Jericoacoara

Apartamento duplex em Jericoacoara Imagem: Content Commerce

Localizado em Jijoca, o apartamento duplex oferece um espaço amplo para famílias. O terraço privativo proporciona vista para relaxar e assistir ao pôr do sol. A cozinha é totalmente equipada e permite a preparação de refeições. O espaço é mobiliado com camas confortáveis, ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. A localização central facilita o acesso às principais atrações de Jeri, sendo fácil se locomover pela região.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ótimo apartamento, varanda maravilhosa para ver o céu de Jeri" (Tabata, janeiro de 2025).

Preá

Condomínio de casas para aluguel na Praia do Preá Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada na Praia do Preá, o complexo conta com área comum com piscina, lazer e jardinagem planejada, promovendo o descanso e a conexão com a natureza. As casas são novas, totalmente equipadas e possuem 2 quartos com ar-condicionado, 2 banheiros com chuveiro quente, quintal privativo com churrasqueira e Wi-Fi exclusivo. O ambiente inclui ainda uma sala com sofá e TV, terraço com rede e estacionamento gratuito.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente custo-benefício, Andréa [anfitriã] super profissional, espaço sensacional, de ótima qualidade e espaçoso. Aprovado com louvor". (José Ricardo, janeiro de 2025)

Preá

Casa com piscina na Praia do Preá Imagem: Divulgação Airbnb

A Casa do Parque é ideal para quem busca conforto e privacidade, com fácil acesso aos melhores pontos da região. A 20 minutos de caminhada da praia, a hospedagem oferece piscina privativa, churrasqueira e uma varanda equipada com sofás, mesas e cadeiras, proporcionando momentos de lazer e descanso.

Nota no Airbnb: 4,84

Palavra do hóspede: "A casa é confortável, localizada a uns 800 metros do centrinho da cidade, 20 minutos a pé da praia. Gostamos bastante". (Luciana, janeiro de 2025).

Canoa Quebrada

Apartamento fica em condomínio fechado em Canoa Quebrada Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado a 400 metros da praia, este apartamento oferece vista para o mar e algumas comodidades. Situado em um condomínio com duas piscinas, portaria 24 horas e vaga de garagem coberta, o espaço é ideal para quem busca praticidade e lazer. O apartamento é bem equipado, com cozinha completa, incluindo geladeira, fogão de duas bocas e micro-ondas. A suíte conta com ar-condicionado e o banheiro tem chuveiro elétrico.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Acomodação excelente. O espaço é calmo, limpo e arborizado. Ótimo para levar a família.

Excelente localização e atendimento dos anunciantes. Com certeza voltarei a me hospedar neste lindo lugar.". (Morganna, janeiro de 2025).

Fortaleza

Apartamento em Fortaleza tem varanda com vista para o mar Imagem: Divulgação Airbnb

Este flat está localizado no 22º andar do Edifício Iracema Residence, na Avenida Beira Mar de Fortaleza, com vista para o mar. Ideal para até duas pessoas, o espaço oferece uma experiência confortável e aconchegante. Conta com cozinha equipada com cooktop de duas bocas, micro-ondas, e geladeira. O quarto possui cama king-size e ar-condicionado.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavras do hóspede: "Lugar Maravilhoso. Prédio Iracema Residence Flat Service, ao lado da Sorveteria 50S e lugar aconchegante. Último andar com lindo visual, tudo limpo e funcional". (Marcela, janeiro de 2025).

