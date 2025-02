Conselho da OpenAI rejeita oferta de compra de Elon Musk

O presidente da OpenAI disse, na noite de sexta-feira (14), que o conselho da empresa rejeitou por unanimidade uma oferta de Elon Musk para comprar a companhia de inteligência artificial por 97,4 bilhões de dólares (R$ 557,8 bilhões).

"A OpenAI não está à venda, e o conselho rejeitou por unanimidade a última tentativa do senhor Musk de perturbar sua concorrência", disse Bret Taylor em nota publicada no X.

"Qualquer possível reorganização da OpenAI fortalecerá nossa organização sem fins lucrativos e sua missão de garantir que a AGI (inteligência artificial geral) beneficie toda a humanidade", acrescentou.

A OpenAI funciona com uma estrutura híbrida, uma parte opera sem fins lucrativos e uma subsidiária que gera dinheiro. No entanto, a empresa quer evoluir para um modelo com fins lucrativos, que seu diretor-executivo, Sam Altman, considera crucial para seu desenvolvimento.

Esta mudança exacerbou as tensões com Musk, um dos 11 fundadores da OpenAI em 2015, que aportou seu financiamento inicial de 45 milhões de dólares (aproximadamente R$ 175,6 milhões, na cotação da época) antes de deixar a empresa três anos depois.

Musk, também com uma empresa de inteligência artificial, apresentou na quarta-feira nos quais afirmava que retiraria a oferta de compra da OpenAI se a diretoria mantivesse seu modelo de negócios sem fins lucrativos.

As tensões entre Musk e Altman vêm de longe, mas se aprofundaram depois que a OpenAI lançou seu robô conversacional ChatGPT e gerou um fervor mundial com esta tecnologia.

No momento da saída de Musk, a OpenAI alegou "um possível conflito no futuro para Elon... conforme a Tesla continue se concentrando mais na IA". Depois, no começo de 2023, o diretor da Tesla criou sua própria empresa neste setor, a xAI.

Os enormes custos de design, formação e implementação de modelos de IA obrigou a OpenAI a buscar uma nova estrutura corporativa, que dê aos investidores capital e proporcione uma governança mais estável.

A transição para uma estrutura com fins lucrativos requer a aprovação das autoridades da Califórnia e de Delaware.

Os investidores atuais preferem uma valorização mais baixa para maximizar sua participação na nova empresa.

A oferta de Musk, que avalia a organização sem fins lucrativos da OpenAI em 97,4 bilhões de dólares ou R$ 557,8 bilhões (cerca de US$ 30 bilhões - R$ 171,8 bilhões - acima do nível das negociações atuais, segundo a The Information), parece desenhada para interromper os esforços de arrecadação de fundos da empresa.

O diretor de temas globais da OpenAI, Chris Lehane, disse que a oferta de Musk provém de um competidor "que vem tendo dificuldades para se manter atualizado com a tecnologia e compete conosco no mercado".

