Conheça a política francesa de extrema direita que tem linha direta com mundo Trump

Por Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - Marine Le Pen pode ser a figura dominante da extrema direita francesa, mas no mundo de Trump, uma legisladora pouco conhecida do Parlamento Europeu chamada Sarah Knafo tem ganho proeminência.

Knafo, aficionada por criptomoedas e apoiadora do bilionário da tecnologia Elon Musk, é uma das principais figuras do Reconquista, um partido francês nacionalista marginal com fortes opiniões anti-islâmicas liderado pelo ex-candidato presidencial Eric Zemmour.

Knafo, 31 anos, e Zemmour, 66 anos, estavam entre os poucos políticos franceses que receberam um convite para a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, conseguindo assentos na Capital One Arena antes de participar do Liberty Ball no final da noite.

A chefe do partido Reunião Nacional (RN), Le Pen, enviou uma delegação de três pessoas do RN, mas não compareceu pessoalmente.

Le Pen passou anos tentando expurgar seu partido de elementos racistas e antissemitas. Sua estratégia de "desdemonização" a tornou a principal candidata a ser a próxima presidente da França na eleição de 2027, e ela tem sido cautelosa em arriscar esses ganhos duramente conquistados ao se aproximar de Trump, que sofre ampla rejeição entre eleitores da Europa Ocidental.

Knafo, que está emergindo da sombra de Zemmour para ser a força motriz do Reconquista, não tem essa preocupação.

Ela passou os últimos anos se enxertando na arquitetura intelectual do Trump 2.0 -- uma marca política reformulada que funde nacionalismo americano, evangelismo tecnológico e fervor anti-establishment -- para se apresentar como a representante natural do movimento na França.

"O Reconquista é o único partido na França que defende essa mistura: pró-tecnologia, pró-negócios, mas também a defesa da identidade nacional", disse Knafo à Reuters em uma entrevista.

O Reconquista é peixe pequeno comparado ao RN, um pouco menos radical, o maior partido parlamentar da França. Zemmour, um judeu de ascendência norte-africana que obteve apenas 7% dos votos na votação presidencial de 2022, propôs a proibição do primeiro nome Maomé e a realização de deportações em massa para preservar a identidade francesa.

Knafo, que também é descendente de judeus do norte da África, procurou modernizar o Reconquista, alinhando-se às novas correntes políticas que fluem do outro lado do Atlântico.

Ela reconheceu que o tecnoconservadorismo de Trump é difícil de vender na França, onde o estado de bem-estar social é mais valorizado do que a ruptura libertária, mas está apostando que Trump não apoiará Le Pen.

"O aspecto da desdemonização é o oposto do que Trump defende", disse Knafo. "Ele não tem muito respeito por isso."

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.