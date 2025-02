Canadá está chocado com tarifas de 25% dos EUA, diz ministra de Relações Exteriores

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse neste sábado, 15, em painel durante a Conferência de Segurança de Munique que o Canadá recebeu com choque a promessa de imposição de tarifas de 25% dos Estados Unidos, adiada para 1º de abril. "Somos os amigos mais próximos e melhores aliados dos EUA. O melhor vizinho que eles poderiam ter. Também somos os maiores clientes dos EUA, compramos mais deles do que China, Japão e Reino Unido juntos", destacou.

Joly ressaltou ainda a dependência que os Estados Unidos têm do Canadá em termos de fornecimento de energia, potássio e urânio.

"Quando ouvimos sobre tarifas de 25% sentimos uma ameaça existencial, vindo do nosso melhor amigo e aliado", destacou a ministra.

O senador democrata dos Estados Unidos Andy Kim destacou que mais de 70% dos republicanos acreditam que os países vão perder mais do que ganhar na imposição de tarifas nas relações comerciais, enquanto 60% dos norte-americanos as desaprovam.

"Trump está tentando fazer a imposição de tarifas parecer uma demonstração de força, mas na verdade é uma fraqueza", avaliou Kim, ressaltando que os outros países precisam pensar não apenas nas consequências para eles, mas também para os norte-americanos.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, Maroš Šefcovic, acreditam que a Europa deve olhar para outras possibilidades de parceiros comerciais.

Conversas com Índia, México, Indonésia, Filipinas e países do Mercosul estão em andamento, ressaltaram.

Para Joly, lidar com Trump significa se unir com aliados e demonstrar força. "Temos experiência lidando com Trump. Quando Trump fala, você precisa ouvir e ter certeza de que os está levando a sério", afirmou.