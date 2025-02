‘Leve’ e com ‘caimento perfeito’: camiseta respirável Adidas está por R$ 60

Se você está em busca de uma camisa esportiva barata, pode curtir essa oferta que o Guia de Compras UOL encontrou. O modelo Estro, da marca Adidas, está com desconto de até 50% e custando a a partir de R$ 59,99.

Mas será que vale a pena? Ela está disponível em diversas cores, como preta, azul e rosa — preços podem variar. Explicamos adiante os principais detalhes do produto e o que diz quem o comprou.

O que a Adidas diz sobre essa camisa?

Indicada para diversas atividades esportivas;

Feita de tecido 100% poliéster, que promete ser leve e respirável, para manter o corpo seco e fresco;

Tecnologia ClimaLite para absorver o suor com rapidez;

Mangas curtas;

Gola careca.

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o produto tem uma nota média de 4,5 — do total de cinco. Confira alguns comentários.

Excelente qualidade. É leve e tem um caimento perfeito.

Frederico



Produto muito bom. Preço acessível e ótima qualidade. Recomendo, Vestiu muito bem.

Valdecir

Ótimo custo-benefício.

Carlos

Pontos de atenção

As principais reclamações são a respeito da qualidade do produto. Veja:

Bem fininha. Dá para o gasto. Se quer algo barato, vale a pena. A qualidade é mediana.

Jadimilson

Acumula odor facilmente após o primeiro uso.

Isaú

O tecido é ruim e o ajuste é largo.

Guilherme

