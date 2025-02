Em live, Bolsonaro retoma ataques com mentiras sobre TSE nas eleições de 22

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar com mentiras o sistema eleitoral e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante uma live neste sábado (15) com apoiadores brasileiros que moram nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Bolsonaro disse, sem provas, que o TSE teria recebido dinheiro de fora do país para mudar o resultado das eleições. "Se o TSE, que devia fiscalizar, usou o recurso de fora para fazer esse tipo de campanha, eu não sei o que vai acontecer aqui", disse.

O ex-presidente citou ainda que o Tribunal Eleitoral teria "arranjado" dois milhões de votos entre os jovens para Lula. Bolsonaro alegou ter sido censurado durante a campanha em 2022 por ser proibido de usar determinados vídeos contra o petista na propaganda eleitoral. "Não pude mostrar o Lula numa comunidade aqui tomada pelo tráfico, onde ele entra sem segurança nenhum, usa um boné típico da facção criminosa local", disse. Na eleição, Bolsonaro associou falsamente a sigla CPX, que significa Complexo do Alemão, a grupos criminosos.

"Muita gente me agradece nas ruas por não ter tomado essa vacina [contra covid]", disse Bolsonaro. O ex-presidente voltou a dizer que é contra o imunizante e mentiu na live ao falar que quem não está imunizado tem menos chance de "contrair e de morrer de covid" do que alguém imunizado.

Essa é uma das primeiras vezes em que o ex-presidente retoma a postura que adotava antes de se tornar inelegível. Até então, Bolsonaro evitava criticar o Judiciário, por exemplo, e usar as tradicionais fakes news contra o sistema eleitoral. Durante seu período na Presidência, ele chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de "canalha".

O ex-presidente participou de live com a brasileira que apareceu em vídeo do presidente dos EUA, Donald Trump, no McDonalds. Nayara Andrejczyk organizou a transmissão ao vivo, que também teve a participação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).