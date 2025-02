Avião faz pouso de emergência após passageiro morrer durante voo na Espanha

Um homem morreu durante um voo da companhia aérea Jet2 na noite de sexta-feira (14), forçando a aeronave a realizar um pouso de emergência na Espanha.

O que aconteceu

O passageiro, na faixa dos 70 anos, passou pela emergência médica a bordo do voo L676. O avião em que ele estava, um Boeing 737-8MG. partiu de Tenerife — a maior ilha do arquipélago das Canárias — com destino ao Aeroporto de East Midlands, no Reino Unido. As informações são do jornal britânico Metro.

Diante da situação, a aeronave precisou aterrissar no Aeroporto de Santiago de Compostela. "A tripulação relatou que havia um passageiro com sérios problemas médicos a bordo e que era necessário um pouso urgente no aeroporto de Compostela", informou o jornal espanhol Diario de Avisos.

De acordo com o site Flightradar24, a aeronave decolou do Aeroporto de Tenerife Sul às 15h06 (horário local). No entanto, uma emergência foi informada pela tripulação do voo, levando a tripulação a desviar a rota para o aeroporto no noroeste da Espanha. A natureza da emergência não foi divulgada.

Apesar dos esforços da equipe médica, o passageiro faleceu assim que a aeronave pousou na pista de Santiago. Uma ambulância do Serviço de Emergências de Saúde da Galícia foi enviada ao terminal. No local, a equipe médica confirmou a morte do homem. Não foram divulgadas as causas da morte e aJet2 não se pronunciou sobre o caso.