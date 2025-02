Avião que caiu no interior de SP sofreu outro acidente e capotou em 2019

Do UOL, em São Paulo (SP)

O monomotor de matrícula PU-MSM que caiu neste sábado (15) no interior de São Paulo (SP) esteve envolvido em outro acidente, no ano de 2019.

O que aconteceu

Aeronave capotou após pouso no interior de SP. O acidente sem vítimas aconteceu no dia 4 de setembro de 2019, no Aeródromo Associação Recreativa Fazenda Bonanza, na cidade de Piedade (SP).

O piloto decidiu realizar o corte do motor e executar um pouso fora de aeródromo. Durante a corrida de pouso em um terreno arado, a aeronave capotou.

Relatório do Cenipa sobre acidente de 2019

Voo tinha o piloto e um passageiro a bordo. Ao retornar para aterrizar após um voo local, o piloto realizou o pouso em um local não preparado, devido às condições meteorológicas e à pouca quantidade de combustível remanescente.

Piloto da época era experiente, afirmou a investigação. O laudo do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) sobre o acidente aponta que o piloto possuía as licenças necessárias e mais de 700 horas totais de voo.

Condições climáticas foram determinantes. O relatório do acidente aponta ainda que houve inadequada avaliação das condições meteorológicas, bem como falhas no planejamento e execução do voo em relação à quantidade mínima de combustível necessária.

A investigação ocorreu de forma parcial. Como a aeronave foi removida do local do capotamento sem autorização, o Cenipa afirma não ter realizado uma apuração mais aprofundada sobre a ocorrência. O caso foi concluído em 8 de julho de 2022.