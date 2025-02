Arsenal vence Leicester e mantém perseguição ao Liverpool

O Arsenal (2º) derrotou o Leicester por 2 a 0 neste sábado (15) e voltou a ficar a quatro pontos do líder Liverpool, que ainda entra em campo pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogando fora de casa, os 'Gunners' conseguiram uma vitória valiosa na luta pelo título graças a dois gols do meia espanhol Mikel Merino, que começou no banco de reservas e entrou no lugar de Raheem Sterling para marcar na reta final (81' e 87').

"Mikel [Arteta, técnico do Arsenal] me disse de manhã que eu jogaria como atacante. Conversamos um pouco com um dos seus assistentes e é a primeira vez na minha carreira que jogo nessa posição. Ele me disse que eu poderia ajudar com as minhas qualidades e, felizmente, marquei dois gols", declarou Merino após a partida.

O Arsenal teve dificuldades para criar chances de gol, principalmente pelo ataque "remendado", já que Arteta não pode contar com quatro titulares que estão fora por lesão: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Kai Havertz.

Neste sábado, o treinador escalou Leandro Trossard no comando do ataque e preencheu as pontas com Sterling e Ethan Nwaneri, de 17 anos, que mais uma vez se destacou, fazendo a assistência para o gol que abriu o placar na partida.

Na tabela, o Arsenal (2º, 53 pts) volta a ficar a quatro pontos do Liverpool (1º, 57 pts), que recebe o Wolverhampton no domingo.

O Leicester (18º, 17 pts) continua dois pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, justamente o Wolverhampton.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Chelsea 3 - 0

- Sábado:

Leicester - Arsenal 0 - 2

(12h00) West Ham - Brentford

Southampton - Bournemouth

Manchester City - Newcastle

Fulham - Nottingham

Aston Villa - Ipswich Town

(14h30) Crystal Palace - Everton

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Wolverhampton

(13h30) Tottenham - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 24 17 6 1 58 23 35

2. Arsenal 53 25 15 8 2 51 22 29

3. Nottingham 47 24 14 5 5 40 27 13

4. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

5. Manchester City 41 24 12 5 7 48 35 13

6. Newcastle 41 24 12 5 7 42 29 13

7. Bournemouth 40 24 11 7 6 41 28 13

8. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

9. Aston Villa 37 24 10 7 7 34 37 -3

10. Fulham 36 24 9 9 6 36 32 4

11. Brentford 31 24 9 4 11 42 42 0

12. Crystal Palace 30 24 7 9 8 28 30 -2

13. Manchester United 29 24 8 5 11 28 34 -6

14. Tottenham 27 24 8 3 13 48 37 11

15. Everton 27 24 6 9 9 25 30 -5

16. West Ham 27 24 7 6 11 29 46 -17

17. Wolverhampton 19 24 5 4 15 34 52 -18

18. Leicester 17 25 4 5 16 25 55 -30

19. Ipswich Town 16 24 3 7 14 22 49 -27

20. Southampton 9 24 2 3 19 18 54 -36

