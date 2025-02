Amanda Anisimova conquisita em Doha seu 1º título de WTA 1000

A tenista americana Amanda Anisimova, número 41 do mundo, conquistou seu primeiro título de WTA 1000 neste sábado (15), em Doha, com a vitória na final sobre a letã Jelena Ostapenko (N. 37).

Anisimova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 45 minutos.

Este é o terceiro troféu na carreira da americana de 23 anos, depois de vencer WTA 250 de Bogotá, em 2019, e o Melbourne Summer Set, em 2022.

Além disso, Anisimova também se tornou a jogadora com pior ranking a ser campeã do WTA 1000 Doha desde a criação do torneio, em 2001.

Por sua vez, Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, terá que continuar em busca de seu primeiro título de WTA 1000, depois de perder as finais de Doha em 2016 e Miami em 2018.

