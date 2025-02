Zelenskiy diz que só encontrará Putin quando Ucrânia tiver plano comum com EUA e Europa

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que a única autoridade russa com quem ele está preparado para conversar é o presidente Vladimir Putin, e que ele só o fará depois que a Ucrânia tenha concordado com um plano comum com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com os líderes europeus.

Falando na Conferência de Segurança de Munique, Zelenskiy disse que Trump lhe deu seu número de telefone pessoal e que ele pode ligar a qualquer momento que quiser.

(Por Yuliia Dysa)