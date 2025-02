Xi presidirá simpósio com presença de líderes empresariais chineses, dizem fontes

(Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, planeja presidir um simpósio para impulsionar a confiança do setor privado na próxima semana, que contará com a presença de líderes empresariais do país, incluindo o cofundador da Alibaba Jack Ma, disseram três pessoas com conhecimento do evento.

Xi raramente preside simpósios sobre o setor privado e o evento ressalta os inúmeros desafios enfrentados pela China, desde a escalada das tensões com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump até o crescimento da economia.

Muitos dos empreendedores presentes serão do setor de tecnologia e se espera que Xi os incentive a expandir seus negócios no país e internacionalmente em meio à intensificação da guerra tecnológica sino-americana, disseram duas fontes.

É provável que o simpósio ocorra na segunda-feira, disseram três fontes. A notícia do evento foi relatada pela primeira vez pela Reuters.

Pony Ma, presidente-executivo da Tencent, deve estar presente, disseram duas fontes. Lei Jun, chefe-executivo da Xiaomi, bem como Wang Xingxing, fundador da Yushu Technology, provavelmente estarão presentes, disse uma fonte.

Um executivo da Huawei Technologies também deve participar, de acordo com duas fontes.

A Bloomberg News informou que o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, estará presente. A startup de inteligência artificial abalou o mundo da tecnologia com modelos que ela diz ter desenvolvido por uma fração do custo dos rivais ocidentais.

A Reuters conversou com cinco pessoas com conhecimento do simpósio para este artigo, todas elas não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com consultas da imprensa em nome de autoridades governamentais, não respondeu imediatamente a uma consulta da Reuters sobre o evento.

Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, Yushu e DeepSeek também não responderam aos pedidos de comentários.

Xi presidiu pela primeira vez um simpósio de alto nível para o setor privado no final de 2018, seis anos depois de chegar ao poder. Na ocasião, ele prometeu cortes de impostos e igualdade de condições, reafirmando que as empresas privadas teriam acesso a apoio financeiro.

Nos últimos anos, Xi tem enfatizado a necessidade da China de alcançar a "prosperidade comum", dizendo que as empresas privadas deveriam ser "ricas e amorosas", bem como "patrióticas", e compartilhar os frutos de seu crescimento com os funcionários de forma mais equitativa.

Suas falas têm sido consideradas como um desestímulo em vários setores e como um freio a investimentos mais arriscados.