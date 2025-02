Wall Street fecha sem tendência definida

Wall Street fechou nesta sexta-feira com resultados mistos, após uma semana repleta de dados e anúncios econômicos.

O Dow Jones caiu 0,37%, aos 44.546,08 pontos, e o Nasdaq subiu 0,41%, às 20.026,77 unidades. O S&P 500 ficou estável (-0,01%), nos 6.114,63 pontos.

As vendas no varejo caíram 0,9% em janeiro nos Estados Unidos em relação a dezembro, segundo dados oficiais divulgados hoje. Maior do que o esperado, a queda foi causada em parte pelo mau tempo, que enfraqueceu a demanda, mas também pode mostrar "um pouco de cansaço do consumidor", disse o analista do Briefing.com Patrick O'Hare.

O analista destacou os fortes ganhos corporativos em meio à preocupação com as tarifas aduaneiras generalizadas anunciadas pelo presidente Donald Trump nesta semana e ao aumento da inflação: "O mercado de ações continua mantendo essa disposição de resiliência."

