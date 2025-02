Índices de Wall St oscilam pouco com mercados à espera de detalhes sobre tarifas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta sexta-feira, com os investidores à espera de clareza sobre os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ganhos robustos nas últimas sessões, com todos os três índices no caminho de ganhos semanais.

Na quinta-feira, Trump orientou sua equipe econômica para elaborar planos de tarifas recíprocas a todos os países que cobram taxas sobre importações dos EUA, embora a diretriz não tenha especificado nenhuma medida.

Howard Lutnick, escolhido por Trump para o cargo de secretário de Comércio, disse que o governo abordará cada país afetado e afirmou que os estudos sobre a questão serão concluídos até 1º de abril.

"As notícias sobre as tarifas geraram muita volatilidade há cerca de duas semanas, mas agora parece que os mercados estão deixando isso de lado", disse Larry Tentarelli, estrategista técnico chefe e fundador do Blue Chip Daily Trend Report.

"Os mercados provavelmente veem as tarifas mais como uma ferramenta de negociação do que qualquer outra coisa."

A imposição de tarifas sobre importações de aço e alumínio, um aumento maior do que o esperado nos preços ao consumidor de janeiro e os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentaram a volatilidade do mercado nesta semana, e é provável que a incerteza persista.

No entanto, todos os três principais índices estão no caminho de ganhos semanais robustos.

Operadores estão precificando integralmente pelo menos um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed até o final do ano, com uma chance de cerca de 50% de uma redução adicional, de acordo com dados fornecidos pela LSEG.

O Dow Jones caía 0,06%, a 44.685,26 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,09%, a 6.120,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,14%, a 19.974,38 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com o setor de energia liderando os ganhos com um aumento de 1,5%, acompanhando a alta dos preços do petróleo.

