Vendas no varejo dos EUA têm queda acentuada em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em janeiro, provavelmente devido às temperaturas frias que têm afetado o país durante o inverno.

As vendas no varejo caíram 0,9% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,7% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, cairiam 0,1%, de uma alta de 0,4% informada anteriormente para dezembro .

Grande parte do país foi coberta por tempestades de neve e temperaturas congelantes no mês passado. Os incêndios florestais na Califórnia também podem ter prejudicado as vendas.

Parte do declínio foi provavelmente um retorno após quatro meses consecutivos de fortes ganhos, refletindo em parte a compra preventiva pelos consumidores em antecipação às tarifas sobre importações prometidas pelo presidente Donald Trump, que podem elevar os preços dos produtos.

Uma tarifa de 25% sobre produtos de México e Canadá foi adiada até março, enquanto uma taxa de 10% sobre importações da China entrou em vigor neste mês.

Os gastos continuam sustentados pela resiliência do mercado de trabalho, o que mantém o crescimento dos salários elevado e a expansão econômica no caminho certo. A riqueza das famílias está em níveis recordes graças aos altos preços das moradias, embora o mercado de ações tenha cedido alguns ganhos.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, caíram 0,8% no mês passado, após um salto revisado para cima de 0,8% em dezembro.

Esse núcleo de vendas no varejo é o que mais se aproxima do componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto. Economistas previam que o núcleo das vendas no varejo aumentaria 0,3%, depois de uma alta de 0,7% relatada anteriormente em dezembro.

Os gastos robustos dos consumidores ajudaram a compensar o impacto sobre o PIB dos estoques que foram quase reduzidos no quarto trimestre. A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,3% no último trimestre, depois de se expandir a um ritmo de 3,1% no trimestre de julho a setembro.

(Por Lucia Mutikani)